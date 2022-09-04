Трамп ответил Байдену на обвинения в экстремизме
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Трамп ответил Байдену на обвинения в экстремизме

Трамп ответил Байдену на обвинения в экстремизмеТрамп ответил Байдену на обвинения в экстремизме, назвав президента США врагом государства

Бывший президент США Дональд Трамп ответил действующему главе страны Джо Байдену, назвав его врагом государства. Об этом сообщает Yahoo News.

«Он враг государства, равно как и его окружение», — сказал Трамп на митинге своих сторонников в Пенсильвании. Он также призвал сражаться «за душу нации» со злом, которое, по его словам, исходит от леворадикальных политиков, а не от правого движения MAGA (Make America Great Again, Сделаем Америку снова великой — прим. «Ленты.ру»).

Ранее Байден заявил, что Трамп и все сторонники его движения MAGA представляют угрожающий Соединенным Штатам экстремизм. После этого Трамп объявил действующего главу государства Джо Байден сумасшедшим, страдающим от последней стадии деменции.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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