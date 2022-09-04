Трамп процитировал высказывание Ленина и согласился с ним

Вадим Карасев

Экс-президент США Трамп процитировал высказывание Ленина про выборы и согласился с ним

Бывший президент США Дональд Трамп процитировал высказывание основателя СССР Владимира Ленина и согласился с ним. Об этом сообщает РИА Новости.

Цитату, которую он решил упомянуть на митинге своих сторонников в Пенсильвании, также приписывают главе правительства СССР Иосифу Сталину. Однако мнения специалистов разнятся, некоторые сомневаются в подлинности слов. «Он сказал: "Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата". Пожалуй, выходит, что это правда», — сказал Трамп.

Отмечается, что скорее всего это было перефразированное политиком изречение, которое изначально звучало как: «Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса». Бывший американский лидер продолжает настаивать, что ему не удалось пойти на второй президентский срок из-за махинаций во время подведения итогов выборов в 2020 году, хотя в судах ему не удалось это доказать.

Кроме того, Трамп решил обсудить свои предпочтения в произношении фамилии Ленина. Он заявил, что ее стоит произносить с ударением на букву «и». «Слова, по-моему, ЛенИна. Кто-то когда-то слышал? ЛенИн! Люди обычно говорят с меньшей изысканностью: "ЛЕнин". ЛенИн! Мне так больше нравится», — порассуждал политик.

Ранее Трамп назвал действующего президента США Джо Байдена врагом государства. Причиной послужило обвинение Байденом Трампа в экстремизме, которое он предъявил не только ему, но и сторонникам его движения Make America Great Again (MAGA).