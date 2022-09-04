У Настасьи Самбурской отбили желание встречаться с мужчинами

35-летняя певица и актриса Настасья Самбурская рассказала свою историю любви. Артистка вспомнила свои первые отношения. Актриса призналась, что после такого опыта еще долго не могла прийти в себя. Звезда «Универа» родилась в небольшом городке Ленинградской области. Детство и юность Настасьи не были безоблачными: ей пришлось непросто. Будущая актриса перенесла немало испытаний, а взрослела она в маргинальной среде. Именно в таких условиях школьница и влюбилась в первый раз. После расставания девушка больше не общалась с бывшим парнем.«Я не дружу с бывшими. Помню, что мне было 13. Мы две недели ходили за ручку, потом был День города. Мы выпили по рюмке водки, осмелели и с ним поцеловались. Это было ужасно. Я испугалась. Надолго отбило любое желание сближаться с противоположным полом», — призналась сегодня Самбурская. Она показала, как выглядела на первом курсе института в 2005 году — еще до того, как начала сниматься в «Универе». Тогда девушка любила яркий макияж и не была такой хрупкой, как сейчас. Настасья также заверила, что не была влюблена в своего экранного партнера по сериалу Станислава Ярушина. «Нет, нет, нет и еще раз нет. Мне всегда нравится совершенно другой типаж мужчин», — отметила актриса.