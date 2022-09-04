Удаляем свои фото с чужих сайтов: способы поиска и как законным путем добиться действия авторского права

До эпохи цифровых камер и смартфонов фотографии были собственностью человека, который их заказал в специальном салоне. Попасть в другие руки они могли очень редко и только с согласия самого владельца. В наши дни современные технологии значительно упростили эту задачу, позволяя делиться своими фото и воспоминаниями в Интернете одним щелчком мыши или прикосновением к экрану.

Но, к сожалению, развитие технологий имеет и негативную сторону, что дает возможность сделать эти фотографии и данные человека уязвимыми для тех, кто не поддерживает авторские права.

Как найти свои фото на чужих сайтах





Есть несколько способов удаления своих фото, которые были использованы на других сайтах без разрешения. Но перед этим следует сделать первый шаг – обнаружить их.

Первый способ достаточно простой: можно попытаться найти свое имя в поисковой сети и посмотреть результаты, которые появятся. Еще можно использовать поисковик Google Image, что значительно облегчает поиск личных фото в Интернете. Для этого нужно нажать на значок камеры в поиске https://www.google.ru/imghp?hl=ru&tab=wi.

В открытом окне появится значок Перетащить или вставить свое фото. Если это сделать, тогда можно будет увидеть все сайты, на которых есть ваши изображения.

Сайт https://tineye.com/ имеет подобную с Google схему поиска изображений и фотографий.

Как грамотно удалить фото с чужих сайтов





Чтобы удалить фото, которые незаконным путем попали на чужие сайты, следует написать жалобу администратору. Если это не действует или с вами отказываются идти на контакт для решения этой проблемы, тогда, используя ресурс www.nic.ru/whois/, можно узнать хостинг, на котором он расположен. Обратитесь к хостеру с указанием нарушения авторского права и фото, которое вы хотите удалить с этого сайта.

Это дает возможность закрыть ресурс, который незаконно выставляет ваш снимок, на несколько дней, чтобы за это время разобраться в сложившейся ситуации или заставить владельца сайта убрать их.

Если перечисленные меры пресечения нарушения не подействуют, нужно обратиться в суд. При этом всю переписку с нарушителями авторского права следует сохранить, чтобы использовать ее в качестве доказательства.

Как защитить свои фото в Интернете





Чтобы избежать данных проблем, нужно помнить, что конфиденциальность фотографий важна, и есть несколько способов защиты изображений, которыми вы делитесь в Сети.

Создавая учетную запись и используя ее в дальнейшем, можно настроить параметры конфиденциальности так, как вы пожелаете. Например, можно сделать свои учетные записи закрытыми и разрешить видеть ваши фотографии только друзьям или подписчикам.

Однако не менее важно знать условия конфиденциальности веб-сайта, на который выставляются личные снимки. Как правило, компании определяют, как они собирают, используют, раскрывают, хранят и передают вашу информацию, в частности данные на ваших фотографиях.

Важно понимать, что большинство поставщиков социальных сетей собирают метаданные с ваших снимков, чтобы узнать больше о вас, ваших интересах, путешествиях, покупательских предпочтениях и т. д. И хотя социальные сети не занимаются продажей этой информации, рекламодатели «добывают» ее.

Например, Facebook, в соответствии со своей политикой данных, может собирать информацию (метаданные) об изображении своих пользователей, местоположение человека на фотографии или дату ее создания. Программа использует эту информацию для предоставления, улучшения и развития своих услуг, которые принесут вам пользу. Facebook сравнивает фотографии ваших друзей с информацией, найденной на ваших снимках, а затем предлагает варианты их пометки