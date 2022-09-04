"Угнала, но и что же тут криминального?": молодая девушка Омарова посмеялась над Бородиной
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"Угнала, но и что же тут криминального?": молодая девушка Омарова посмеялась над Бородиной

"Угнала, но и что же тут криминального?": молодая девушка Омарова посмеялась над Бородиной

Накануне 39-летняя Ксения Бородина решила открыто заявить о неверности бывшего мужа, рассказав, что Курбан Омаров еще во время брака стал встречаться с любовницей. Молодая девушка блогера после этого едко ответила ведущей "Дома-2".

Курбан Омаров опубликовал на своей странице в соцсетях видео, на котором едет в машине вместе со своей возлюбленной Валерией, которой всего лишь 20 лет.


При этом в салоне автомобиля звучит знаменитый хит Ирины Аллегровой. "Эй, угонщица, — слышу я вслед, – у тебя ни стыда, ни совести. Но гоню я на красный свет, на немыслимо бешеной скорости. А другие пускай тормозят и вернуть тебя не стараются, не вернется уже назад. Кто хоть раз со мной покатается. Я ждала тебя, так ждала <...> Угнала тебя, угнала, ну и что же тут криминального?" - подпевала песне молодая девушка.

Курбан Омаров при этом лаконично прокомментировал ролик. "Минутка юмора. Я всегда там где улыбаются. А зло мне по щиколотку", - написал блогер.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на видео. "Злорадство приводит к одному и тому же сценарию. Угонят и у тебя его", "Как отец с дочкой. Разные они", "Разлучив семью с детьми, есть только бумеранг!", "Постоянно разрабывают план, как побольней зацепить Бородину", - пишут пользователи Сети.


Ксения Бородина рассказала об изменах бывшего мужа

По словам звезды "Дома-2", бывший муж прямо во время брака начал встречаться с любовницей. Телеведущая раскрыла поклонникам, как отреагирует на то, что Курбан Омаров пожелает познакомить ее дочку со своей новой избранницей.

Однозначно нет! Зачем? В чем полезность этого для ребенка? Спать с ее отцом по гостиницам, пока мама Теоны была на работе. Пока у нас была семья. А теперь давайте знакомиться? Что за чушь?

В то же время Ксения Бородина посетовала, что ее бывший супруг практически не видится с собственной дочерью.

Я думаю, за эти полтора года вы сами все прекрасно поняли, если, начиная от врачей до случайных знакомых, мне все говорят какой ужас и позор... Просто это давно не мой позор, я ушла, закрыла дверь и все оборвала в ту же секунду
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По материалам: uposters.ru

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