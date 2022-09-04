Украинцам пригрозили тюрьмой за участие в референдумах об объединении с РФ

Гражданам Украины грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за участие в референдумах на территориях страны, находящихся под контролем России. Такое заявление сделала украинский вице-премьер Ирина Верещук.

Ранее о подготовке к референдумам о присоединении к России заявляли руководители Луганской и Донецкой народных республик, а также в Военно-гражданских администрациях Запорожской и Херсонской областей. Даты еще не определены, но в качестве ориентира назывался сентябрь.

«Для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, это в самом деле статья Уголовного кодекса. Если будет доказано коллаборантство или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией», — сказала в эфире телемарафона «Единые новости» Верещук, чьи слова приводит ТАСС.

ДНР и ЛНР были образованы в 2014 году после того, как в результате госпереворота на Украине к власти пришли сторонники «Евромайдана». Новые киевские власти силовым методом пытались вернуть под контроль Донбасс, однако встретили сопротивление со стороны двух регионов. Вооруженное противостояние привело к очередному нарушению линии разграничения в начале 2022 года.

Главы республик обратились к России за защитой от агрессии украинских силовиков. В ответ на это Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, в ходе которой Союзные силы России, ДНР и ЛНР освободили всю Луганскую область, а также части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В настоящее время спецоперация продолжается.