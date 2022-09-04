Узнать, какой будет зима, можно по приметам и поверьям на 5 сентября 2022 года

Православные верующие чтут память мученика Луппа Солунского 5 сентября. Он был прислужником великомученика Дмитрия Солунского. После его смерти Лупп творил чудеса от его имени. Наши далекие предки связывали с этим днем немало обычаев, традиций, примет и поверий.

История мученика Луппа Солунского

Православная церковь в этот день чтит память Луппа Солунского, который жил в конце III в. – начале IV вв. Прославился он чудесами, которые творил от имени Дмитрия Солунского. Ему он прислуживал и помогал при жизни. Лупп был казнен язычниками.





Именно в данный период в некоторых регионах к этому времени начинались первые заморозки. В связи с этим говорили:

«Луппенские заморозки на овес садятся, брусникой сластятся».

Раньше верили, что у Луппа были рыжие волосы и борода, и он всех крестьян добродушно хлопал по спине. В это время можно было начинать сбор брусники, так как она начинала поспевать, а также в поле продолжал дозревать овес. Бруснику заготавливали на зиму, и потом применяли для приготовления самых разнообразных блюд.





Люди, которые занимались знахарством, в этот день были заняты заготовкой листьев и корней брусники, и при необходимости ее применяли в качестве противовоспалительного и дезинфицирующего средства.

Приметы и поверья на 5 сентября 2022 года укажут, какой будет зима

Если человек внимательно будет наблюдать за изменениями погодных условий, то сможет понять, какой будет зима, а также погода в другие дни, а именно:

зимний период наступит рано, если к этому дню журавли улетели в теплые края;

осень будет радовать теплом, а зима морозить, если 5 сентября был слышен гром;

погода в сентябре будет теплой, если к этому времени еще нет заморозков;

теплая и мягкая зима будет в том случае, если на землю листья ложатся «лицом», а вот холодная зима будет в том случае, если «лицо» листьев повернуто к небу;

журавлиная стая летит низко над землей – зимний период будет теплым и наступит поздно;

погода может испортиться в том случае, если журавлиная стая летит быстро и издает громкие звуки.





Раньше люди знали, что если к этому периоду созрела брусника, то можно начинать собирать овес. В эти дни сны могут подсказать, что может произойти в жизни человека, но также важно помнить, что было во сне:

можно будет потерять или сменить работу, если снилось мыло;

человек, которому во сне привиделось, будто он собирает деньги, может столкнуться с бедностью;

могут прийти плохие новости, если приснилась горчица;

если в сновидении фигурировал муж, то могут начаться хлопоты.

У человека, который был рожден 5 сентября, неимоверно развита интуиция, благодаря которой он может избежать многих проблем в своей жизни.