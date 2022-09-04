В ФРС назвали сектор DeFi потенциальной угрозой для финансовой стабильности

С ростом капитализации криптовалютного рынка сектор DeFi может создать долгосрочные риски для финансовой стабильности. Об этом заявили специалисты исследовательской группы ФРС.

По словам аналитиков, угроза связана с отсутствием четких правил регулирования децентрализованных приложений. В опубликованном исследовании они отметили, что сектор еще не стал «системно значимым», однако правительственным ведомствам необходимо уделять ему больше внимания.

«Быстрой рост роли [программируемых] блокчейнов говорит о том, что директивные органы должны приступить к серьезному рассмотрению всего спектра вопросов финансовой стабильности, которые могут возникнуть, если такая деятельность станет системно важной», — говорится в документе.

В ФРС подчеркнули, что регуляторы не имеют необходимых инструментов обеспечения соблюдения законов и нормативных актов в DeFi. По мнению специалистов, игроки сектора будут «использовать любые и все выгодные возможности, независимо от опасений надзорных органов».

Федрезерв также опубликовал отдельное исследование о влиянии цифровых активов на финансовую стабильность. Аналитики отметили необходимость более строго контроля за криптокомпаниями, которые работают с клиентскими средствами.

«Надзор, всестороннее раскрытие информации, а также требования к капиталу и ликвидности, где это необходимо, могут повысить устойчивость организаций экосистемы цифровых активов. Например, централизованным субъектам, выступающим в качестве контрагентов для розничных пользователей, как правило, не предъявляют требования к капиталу, ликвидности или комплексному раскрытию информации», — говорится в отчете.

По мнению аналитиков, криптовалютная индустрия «склонна накапливать финансовые уязвимости». Вместе с тем в ФРС назвали «незначительными» риски для экономической стабильности. Причина — ограниченная взаимосвязь цифровых активов с традиционным рынком.

«Если цифровая финансовая система станет более взаимосвязанной с традиционной или расширит области предоставления финансовых услуг, эти риски могут быстро стать существенными», — добавили они.

Напомним, в июле 2022 года вице-председатель ФРС Лаэль Брэйнард призвала ужесточить регулирование криптовалютной индустрии.