В Германии прошла манифестация в поддержку России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Германии прошла манифестация в поддержку России

В Германии прошла манифестация в поддержку России

В Германии прошла манифестация в поддержку РоссииWDR: в Кельне прошла манифестация в поддержку России и против военной помощи Украине

В Кельне прошла манифестация в поддержку России, а также против военной помощи Украине. Об этом сообщает WDR со ссылкой на немецкую полицию.

По данным ведомства, около 400 человек приняли участие в митинге. Они потребовали отмены антироссийских санкций и поставок оружия Киеву, а также введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Отмечается, что неподалеку прошла акция против этой манифестации, ее участники вели себя агрессивно. «Полиция задействовала большой контингент. Время от времени в сторону демонстрации бросали бутылки и петарды. В остальном она прошла без происшествий», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Германии призвали обсудить отмену санкций против России. Хотя санкции и ощущаются, но прибыли [России] от экспорта энергоносителей бьют все рекорды. Лозунг "Замерзнем ради мира" явно не оправдывает себя», — заявила депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Узнать, какой будет зима, можно по приметам и поверьям на 5 сентября 2022 года
Узнать, какой будет зима, можно по приметам и поверьям на 5 сентября
В Германии прошла манифестация в поддержку России
В Германии прошла манифестация в поддержку России
"Угнала, но и что же тут криминального?": молодая девушка Омарова посмеялась над Бородиной
"Угнала, но и что же тут криминального?": молодая девушка
О разновидностях грязезащитного покрытия
О разновидностях грязезащитного покрытия
В Венеции прошел бал Giorgio Armani & Vanity Fair. Среди гостей — Ирина Шейк, Джулианна Мур, Изабель Юппер
В Венеции прошел бал Giorgio Armani & Vanity Fair. Среди гостей —
Мошеннический дипфейк Илона Маска разместили на YouTube-канале правительства Южной Кореи
Мошеннический дипфейк Илона Маска разместили на YouTube-канале
Сбер выступит официальным партнером VII Восточного экономического форума
Сбер выступит официальным партнером VII Восточного экономического
Слух: Forza Horizon 6 уже находится в разработке у Playground Games
Слух: Forza Horizon 6 уже находится в разработке у Playground Games
Эксперимент американского бизнесмена: как делать деньги из воздуха?
Эксперимент американского бизнесмена: как делать деньги из воздуха?
Почему Евгений Петросян не интересен зрителям: мнение концертного директора
Почему Евгений Петросян не интересен зрителям: мнение концертного
NASA Punk и кастомизация кораблей впечатляют в Starfield главу Xbox Game Studios
NASA Punk и кастомизация кораблей впечатляют в Starfield главу Xbox
Появились кадры с первого концерта воссоединившихся "Тату". Автор хитов дуэта назвал выступление "фигней"
Появились кадры с первого концерта воссоединившихся "Тату".

Топ на сегодня

Вестник институционала: Limit Break привлек $200 млн, а Wolf3D — $56 млн
Вестник институционала: Limit Break привлек $200 млн, а Wolf3D — $56
Кэти Перри в костюме мухомора, "концертная телогрейка" Ирины Шейк и много кутюра: самые яркие образы недели по версии редактора моды
Кэти Перри в костюме мухомора, "концертная телогрейка"
Лолита Милявская рассказала о доходах группы «Ласковый май» и Андрея Разина
Лолита Милявская рассказала о доходах группы «Ласковый май» и Андрея
Что происходит, когда самолет летит сквозь ледяные кристаллы перистых облаков
Что происходит, когда самолет летит сквозь ледяные кристаллы перистых
Чарльз Хоскинсон объяснил отсутствие в Cardano механизма сжигания токенов
Чарльз Хоскинсон объяснил отсутствие в Cardano механизма сжигания

Еще по теме

Памятник Ленину установили в Венесуэле
В Брюсселе военнослужащие протестуют против повышения пенсионного возраста
Манифестация против трудовой реформы в Париже: Около 60 тыс человек собрались на площади
Против полицейского произвола в Калифорнии прошла акция протеста