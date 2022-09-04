В Германии прошла манифестация в поддержку России

Вадим Карасев

WDR: в Кельне прошла манифестация в поддержку России и против военной помощи Украине

В Кельне прошла манифестация в поддержку России, а также против военной помощи Украине. Об этом сообщает WDR со ссылкой на немецкую полицию.

По данным ведомства, около 400 человек приняли участие в митинге. Они потребовали отмены антироссийских санкций и поставок оружия Киеву, а также введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Отмечается, что неподалеку прошла акция против этой манифестации, ее участники вели себя агрессивно. «Полиция задействовала большой контингент. Время от времени в сторону демонстрации бросали бутылки и петарды. В остальном она прошла без происшествий», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Германии призвали обсудить отмену санкций против России. Хотя санкции и ощущаются, но прибыли [России] от экспорта энергоносителей бьют все рекорды. Лозунг "Замерзнем ради мира" явно не оправдывает себя», — заявила депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.