Вадим Карасев

Евросоюзу следует возместить расходы граждан, появившихся в результате введения ограничительных мер против России, заявил лидер итальянской партии Lega Nord Маттео Сальвини в эфире RTL.

"Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре".

Сальвини не считает санкции продуктивными, но выступает за их продолжение. В то же время он констатирует, что в течение нескольких месяцев счета за газ выросли втрое. На Украине все еще продолжается кризис, а "казна России пополняется", сказал Сальвини.

Эксперты неоднократно говорили о надвигающемся на Европу кризисе из-за санкций против России. Как отмечала политолог, член экспертного клуба "Дигория" Мария Воропаева, следствием ухудшения ситуации в экономике всегда становится рост недовольства граждан. Европейцы, почувствовав на себе обратный "эффект" от санкций, не собираются мириться с ухудшением своего благосостояния.

Вызывает неподдельные опасения и "потолок" цен на российский газ, объявленный странами G7. В Болгарии уже забили тревогу, заявив, что вскоре республике придется иметь дело с неподъемными ценами на газ из-за глупости, которую совершило правительство страны в отношении России.