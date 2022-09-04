В Кремле ответили на вопрос о чтении Путиным Telegram-каналов
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В Кремле ответили на вопрос о чтении Путиным Telegram-каналов

В Кремле ответили на вопрос о чтении Путиным Telegram-каналовПредставитель Кремля Песков сообщил, что президент РФ Путин не читает Telegram-каналы

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент не читает Telegram-каналы, в том числе по военной тематике. Так на соответствующий вопрос сотрудника ТАСС ответил представитель Кремля.

Однако он заметил, что публикации из них попадают в обзоры для главы государства.

Ранее в сентябре Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует заводить личные аккаунты в социальных сетях, несмотря на рост популярности такого формата взаимодействия с аудиторией у крупных политиков.

В 2021 году представитель Кремля в разговоре с телеведущей Тиной Канделаки выразил надежду, что президенту не доводилось просматривать ролики в TikTok.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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