В Крыму голый мужчина забаррикадировался в ломбарде с помощью полотенца

Вадим Карасев

В Крыму голый мужчина забаррикадировался в ломбарде с помощью стульев и полотенца

В городе Алушта на южном берегу Крыма голый мужчина забаррикадировался в ломбарде. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел вечером в районе автовокзала. Раздетый мужчина зашел в ломбард и закрылся там с помощью подручных средств: он обмотал ручки дверей полотенцем и заблокировал вход стульями. Как утверждают очевидцы, неизвестный находился в неадекватном состоянии. Отмечается, что мужчина, скорее всего, от кого-то скрывался.

Сотрудники полиции смогли разблокировать вход и пробраться внутрь. Мужчину арестовали, в момент задержания он активно сопротивлялся правоохранителям. Мотивы его поступка пока неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что разбуженный без спроса пассажир впал в бешенство и устроил погром в самолете.