В Совфеде оценили шансы Запада в экономическом противостоянии с Россией

Вадим Карасев

Сенатор Пушков заявил, что ЕС рискует проиграть в экономическом противостоянии с Россией

Запад рискует проиграть в экономическом противостоянии с Россией. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за того что страны Европейского союза (ЕС) отказываются от российских энергоносителей, они подрывают свою конкурентоспособность и устойчивое развитие, которые строились на поставках газа и нефти из России.

«Начинается состязание на выносливость экономических и хозяйственных систем. Его суть — российские ресурсы против западных санкций. От этого состязания будет во многом зависеть не только ход мировых событий, но и судьба западного лидерства», — объявил Пушков.

Член верхней палаты парламента отметил, что Запад может проиграть в этом противостоянии из-за того что в распоряжении России имеется огромное количество ресурсов. При этом он признал, что ЕС готов идти на существенные жертвы.

Ранее канцлер Федеративной Республики Германия (ФРГ) Олаф Шольц заявил о планах страны полностью отказаться от поставок газа из России к декабрю 2022 года. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на слова Шольца заявлением о начавшейся между двумя странами гибридной войне.