В ТОП-10 Steam на этой неделе (29 августа — 4 сентября) попал Titanfall 2
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В ТОП-10 Steam на этой неделе (29 августа — 4 сентября) попал Titanfall 2

В ТОП-10 Steam на этой неделе (29 августа — 4 сентября) попал Titanfall 2


Steam каждую неделю публикует ТОП-10 игр и проектов, которые принесли сервису максимальную выручку. Занимает первую позицию непоколебимо уже многие месяцы портативная игровая приставка Steam Deck. На этой неделе, с 29 августа по 4 сентября, в плане лидера ситуация не изменилась, но есть в ТОП-10 и некоторые неожиданные проекты.

Так, второе место на этой неделе ушло Destiny 2 с дополнением Lightfall. А на третьей позиции расположилась новинка — F1 Manager 2022. Интересно, что в ТОП-10 неожиданно вернулась игра Titanfall 2, которая заняла 7 место, при этом она давно не получает никакого нового контента, а ее релиз состоялся еще в 2016 году.

В целом, ТОП-10 Steam за прошедшую неделю выглядит следующим образом:



Steam Deck



Destiny 2: Lightfall + Annual Pass



F1 Manager 2022



Marvel’s Spider-Man Remastered



Sekiro: Shadows Die Twice — GOTY Edition



Dead by Daylight — Resident Evil: PROJECT W Chapter



Cult of the Lamb



Titanfall 2



Hogwarts Legacy



Red Dead Redemption 2
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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