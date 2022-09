В ТОП-10 Steam на этой неделе (29 августа — 4 сентября) попал Titanfall 2

Вадим Карасев





Steam каждую неделю публикует ТОП-10 игр и проектов, которые принесли сервису максимальную выручку. Занимает первую позицию непоколебимо уже многие месяцы портативная игровая приставка Steam Deck. На этой неделе, с 29 августа по 4 сентября, в плане лидера ситуация не изменилась, но есть в ТОП-10 и некоторые неожиданные проекты.

Так, второе место на этой неделе ушло Destiny 2 с дополнением Lightfall. А на третьей позиции расположилась новинка — F1 Manager 2022. Интересно, что в ТОП-10 неожиданно вернулась игра Titanfall 2, которая заняла 7 место, при этом она давно не получает никакого нового контента, а ее релиз состоялся еще в 2016 году.

В целом, ТОП-10 Steam за прошедшую неделю выглядит следующим образом:

Steam DeckDestiny 2: Lightfall + Annual PassF1 Manager 2022Marvel’s Spider-Man RemasteredSekiro: Shadows Die Twice — GOTY EditionDead by Daylight — Resident Evil: PROJECT W ChapterCult of the LambTitanfall 2Hogwarts LegacyRed Dead Redemption 2