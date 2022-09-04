В Венеции прошел бал Giorgio Armani & Vanity Fair. Среди гостей — Ирина Шейк, Джулианна Мур, Изабель Юппер
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В Венеции прошел бал Giorgio Armani & Vanity Fair. Среди гостей — Ирина Шейк, Джулианна Мур, Изабель Юппер

В Венеции прошел бал Giorgio Armani & Vanity Fair. Среди гостей — Ирина Шейк, Джулианна Мур, Изабель Юппер

В Венеции 3 сентября состоялся "Бал света" (Il Ballo Della Luce), организованный итальянским модельером Джорджио Армани и изданием Vanity Fair. На мероприятии присутствовало много звезд — Ирина Шейк, Джулианна Мур, Изабель Юппер, Сидни Суини, Зои Дешанель, Барбара Палвин и другие.


Ирина Шейк


Изабель Юппер
Джулианна Мур и Роберта Армани
Барбара Палвин
Сидни Суини
Анна Делло Руссо


Зои Дешанель
Симон Эшли и Тесса Томпсон
Чейз Стоукс


Валентина Сампайо


Хайме Лорэнте и Евгения Сильва

Мероприятие приурочено к 79-му Венецианскому кинофестивалю, который сейчас проходит в Италии. Armani — один из его постоянных партнеров. На киносмотре уже было представлено несколько картин, включая нашумевший фильм Луки Гуаданьино "Целиком и полностью" о влюбленных каннибалах.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес Красная дорожка
По материалам: spletnik.ru

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