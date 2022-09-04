В Венеции прошел бал Giorgio Armani & Vanity Fair. Среди гостей — Ирина Шейк, Джулианна Мур, Изабель Юппер
Сегодня, 17:05 Вадим Карасев
В Венеции 3 сентября состоялся "Бал света" (Il Ballo Della Luce), организованный итальянским модельером Джорджио Армани и изданием Vanity Fair. На мероприятии присутствовало много звезд — Ирина Шейк, Джулианна Мур, Изабель Юппер, Сидни Суини, Зои Дешанель, Барбара Палвин и другие.
Ирина Шейк
Изабель Юппер
Джулианна Мур и Роберта Армани
Барбара Палвин
Сидни Суини
Анна Делло Руссо
Зои Дешанель
Симон Эшли и Тесса Томпсон
Чейз Стоукс
Валентина Сампайо
Хайме Лорэнте и Евгения Сильва
Мероприятие приурочено к 79-му Венецианскому кинофестивалю, который сейчас проходит в Италии. Armani — один из его постоянных партнеров. На киносмотре уже было представлено несколько картин, включая нашумевший фильм Луки Гуаданьино "Целиком и полностью" о влюбленных каннибалах.
Ольга Петелина
По материалам: spletnik.ru