Вера Брежнева показала красавицу дочку
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Вера Брежнева показала красавицу дочку

Вера Брежнева показала красавицу дочку
40-летняя певица Вера Брежнева поделилась редким фото повзрослевшей дочери Сары. Артистка впервые за долгое время поделилась личными фотографиями. Певица сняла дочь около школы. Жена Константина Меладзе живет в Италии, где у супругов есть свой дом. Вера неделю проработала волонтером в Польше, а недавно побывала в Латвии. В сентябре дочь звезды пошла в школу — и Вера решила показать 12-летнюю Сару.
Девочка унаследовала огромные глаза звездной мамы и ее обаяние. Сара предстала в белой рубашке и короткой юбке. Несмотря на легкую улыбку, школьница казалась грустной. Поклонники сразу же принялись обсуждать внешность дочери артистки. «Стройняшка в маму, но глаза грустные», «Девочка так похожа на вас, Вера!», «Такая красивая выросла, как быстро бежит время», — обсуждают в Сети.
# Шоу-бизнес Брежнева Вера
По материалам: z-aya

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