Вещи как новые: как быстро удалить катышки с одежды
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Вещи как новые: как быстро удалить катышки с одежды

Вещи как новые: как быстро удалить катышки с одежды

Во время длительного ношения различной одежды на ней появляются катышки. Как правило, это комки перепутанных между собой волокон, особенно если у шерстяных свитеров или кофт. Многие люди не знают, что с этим делать, и стараются вообще не носить такую одежду. Но мы расскажем, как быстро удалить с нее катышки.

Как избавиться от катышков с помощью бритвенного станка

Для этого метода нужна большая аккуратность. Он подходит для шапок, носков и перчаток. Изделие из ткани необходимо растянуть и пройтись по нему скользящими движениями с помощью станка. Все катышки должны остаться на нем.

Канцелярский скотч в помощь

Он эффективен против шерсти домашних питомцев, а также маленьких волокнистых комков. Изделие, которое необходимо почистить, нужно разложить на столе, затем взять кусок скотча, приклеить его на поверхность и сорвать резким движением. И так проделывать до тех пор, пока все катышки не останутся на нем.

Зубная щетка

Необходимо разложить вещь на столе, и очистить ее от катышков с помощью щетки. Потом эту одежду необходимо замочить в тазике с водой, добавив в нее уксус, чтобы вернуть ей мягкость.

Гребень

Им необходимо расчесать одежду, на которой есть катышки, в направлении расположенных волокон. Можно повторить, если очистились не все комки. Но делать это нужно максимально осторожно, чтобы не появились маленькие дырочки на ткани.

Маленькие ножницы

Ими нужно попросту срезать катышки. Но этот метод эффективен, если на одежде небольшое количество комочков.

Обработка ткани наждачной бумагой

Наждачная бумага с мелкой зернистостью может убрать различные катышки. Ею необходимо потереть поверхность ткани, на которой присутствуют комочки. Также можно использовать твердую часть мочалки для мытья посуды — она действует по такому же принципу.

Специальная щетка

Есть щетка, которая убирает катышки с различных тканей. На столе нужно разложить одежду и пройтись по ней этим инструментом в одном направлении. Как правило, хватает пары раз, чтобы полностью удалить комки с ткани.

Электромашинка для удаления комков с одежды

Само по себе это устройство довольно простое в использовании и похоже на бритву, но оно предназначено только для одежды. Очищать ее от катышков необходимо очень аккуратно, чтобы на ней не остались маленькие отверстия. Для начала стоит натянуть ткань, а потом пройтись по проблемному участку машинкой. Одного раза достаточно, чтобы очистить ткань от больших комков.

Химчистка в помощь

Если нет времени возиться с вещами самостоятельно, можно воспользоваться химической чисткой. Это позволит не только получить полностью чистую вещь, но и уберечь ее от появления дырочек, которые можно сделать нечаянно во время самостоятельной чистки.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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