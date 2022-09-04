Вячеслав Зайцев покинул инвалидное кресло и устроил модный показ
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Вячеслав Зайцев покинул инвалидное кресло и устроил модный показ

Вячеслав Зайцев покинул инвалидное кресло и устроил модный показ
Кутюрье Вячеслав Зайцев показал новую коллекцию одежды во дворе загородного особняка. Вячеслав Зайцев порадовал своих друзей и поклонников показом новой коллекции. Произошло это на днях во дворе его собственного дома. При этом собравшихся больше радовали даже не модели, а состояние самого кутюрье. Зайцев был в хорошем настроении, активно шутил и общался. Все говорит о том, что состояние здоровья знаменитости улучшилось. Он встал с инвалидного кресла и теперь способен передвигаться самостоятельно и вести активный образ жизни. Положительные изменения произошли после курса реабилитации в одной из столичных клиник, где законодателю российской моды провели серию оздоровительных капельниц.
В результате улучшилось состояние опорно-двигательного аппарата, лучше стали работать внутренние органы, включая мозг. Близкие модельера называют случившееся чудом. Даже врачи не были уверены в таком положительном результате, учитывая прежнее состояние своего 84-летнего пациента с болезнью Паркинсона, когда тот даже не мог говорить. «Самое главное – это настрой! А он у меня – боевой. Я не расслабляюсь ни на минуту, стараюсь держать себя в тонусе. У меня много планов, которые я постараюсь в самое ближайшее время осуществить. К счастью, у меня есть помощники, которые мне помогают»,  — пышет оптимизмом Зайцев в разговоре с PROZVEZD.
# Шоу-бизнес Зайцев Вячеслав
По материалам: z-aya

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