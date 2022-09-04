Во Франции заявили о росте нефтегазовых доходов России благодаря санкциям Запада
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Во Франции заявили о росте нефтегазовых доходов России благодаря санкциям Запада

Во Франции заявили о росте нефтегазовых доходов России благодаря санкциям Запада

Французский журналист Ленгле: Россия ежесекундно зарабатывает на нефти и газе 3700 евро86миллиардов евро

заплатили европейские страны за топливо с 24 февраля, по словам Ленгле

Вместе с тем он обратил внимание на то, что пока Россия зарабатывает с помощью санкций, жителям западных стран приходится экономить и бороться с растущей инфляцией.



Заявления о неэффективности санкций звучат все чаще

Неэффективность западных санкций в отношении России также признавал

 обозреватель газеты Daily Express Джонатан Саксти. Он отметил, что «Россия находит пути на западные рынки через сторонние нефтеперерабатывающие заводы», поэтому все попытки ограничить ее экспорт будут возвращаться Западу в виде серьезных последствий для собственной экономики.

Обозреватель Die Welt Олаф Герземанн также указывал на провал санкций против России. Как отметил эксперт, торговля между странами продолжает расти, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку. А обозреватель American Thinker Томас Лифсон выразил мнение, что президент России Владимир Путин обвел Байдена вокруг пальца в энергетической войне.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что Россия выходит невредимой из ситуации с санкциями, наложенными европейскими странами из-за спецоперации на Украине. Политик указал на неэффективность санкций против России в краткосрочной перспективе. «Самая большая проблема с санкциями заключается в том, что они сильны, но будут работать в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — пояснил он. Канцлер Австрии Карл Нехаммер также убежден, что «интеллигентные» ограничения, включающие меры против российской экономики, сработают. «Но требуется время», — сказал он.



Последствия отказа от российских энергоносителей

Многие политики и предприниматели в Европе заявляют, что отказ от импорта российских нефти и газа может привести к негативным последствиям. В частности, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер предупредил, что отказ Германии от поставок энергоресурсов из России может спровоцировать рост цен на топливо. Генеральный секретарь Союза промышленников Австрии Кристоф Ноймайер также предрек опасность для австрийской экономики из-за эмбарго на поставки российской нефти.

Кроме того, члены левой немецкой партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун предупредили, что антироссийские санкции в итоге ударят по слабозащищенным слоям населения Германии и вызовут социальный протест. До этого депутат, второй секретарь Национальной ассамблеи Никарагуа Вильфредо Наварро назвал санкции против России бомбой замедленного действия и отметил, что они перерастают в социальные протесты.



В России указали на невозможность Запада отказаться от российских ресурсов

В свою очередь, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о провале введенных против Москвы западных санкций.

Кроме того, ранее член комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Белик отметил, что страны Запада не смогут отказаться от целого ряда ресурсов из России. По его словам, российские партнеры зависят от нефти, газа, руд, металлов, минеральных удобрений, при этом найти замену для части из них сложно, а для некоторых — и вовсе невозможно.

В июне Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций. Основной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Заксобрание Калифорнии одобрило проект регулирования криптовалют
Заксобрание Калифорнии одобрило проект регулирования криптовалют
Глазная йога: упражнения, которые улучшают зрение и фокусировку внимания
Глазная йога: упражнения, которые улучшают зрение и фокусировку
Названы страны с наиболее высокой вероятностью отказа от евро
Названы страны с наиболее высокой вероятностью отказа от евро
Фил Спенсер: мы гарантировали Sony выход Call of Duty на Playstation — это далеко не типичное соглашение
Фил Спенсер: мы гарантировали Sony выход Call of Duty на Playstation
Во Франции заявили о росте нефтегазовых доходов России благодаря санкциям Запада
Во Франции заявили о росте нефтегазовых доходов России благодаря
Нумерологический гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Сати Казанова рассказала о недостатках жизни в Италии
Сати Казанова рассказала о недостатках жизни в Италии
Эдгард Запашный выступил в защиту Александра Гудкова
Эдгард Запашный выступил в защиту Александра Гудкова
Дочка Константина Меладзе бежит от своего прошлого
Дочка Константина Меладзе бежит от своего прошлого
Алла Пугачева приехала на похороны Горбачева, за что ее похвалил Садальский
Алла Пугачева приехала на похороны Горбачева, за что ее похвалил
Лариса Андерсен рассказала о холостой луне на сентябрь 2022
Лариса Андерсен рассказала о холостой луне на сентябрь 2022
Сенатор Джабаров счел возможный уход Кадырова потерей для России
Сенатор Джабаров счел возможный уход Кадырова потерей для России

Топ на сегодня

Шутки и мемы про 3 сентября 2022: Михаил Шуфутинский уже перевернул календарь (17 фото)
Шутки и мемы про 3 сентября 2022: Михаил Шуфутинский уже перевернул
Японский автоконцерн Hino Motors отказался от запуска производства в России
Японский автоконцерн Hino Motors отказался от запуска производства в
Действующий украинский генерал признал потери ВСУ в сотни тысяч человек: "Кто за это будет отвечать?"
Действующий украинский генерал признал потери ВСУ в сотни тысяч
Пушков назвал лидеров западных стран наиболее удивленными санкциям против России
Пушков назвал лидеров западных стран наиболее удивленными санкциям
ConsenSys выпустит «экологичные» NFT в честь The Merge
ConsenSys выпустит «экологичные» NFT в честь The Merge

Еще по теме

Порошенко обрадуется отмене санкций против РФ при одном условии
Саудовскую Аравию озадачил ответ России
Лавров обратился к Западу с просьбой об отмене санкций
Профессор из ФРГ рассказал об "ожидаемом провале" антироссийских санкций