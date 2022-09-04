Военный эксперт объяснил, в случае чего Киев может потерять поддержку стран НАТО
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Военный эксперт объяснил, в случае чего Киев может потерять поддержку стран НАТО

Военный эксперт объяснил, в случае чего Киев может потерять поддержку стран НАТО

Страны НАТО перестанут поддерживать Украину, если страна в ходе российской военной операции потеряет выход к Черному морю. Об этом в интервью порталу "Украина.ру" заявил военный аналитик Института стран СНГ Владимир Евсеев.

По словам обозревателя, стратегически важным фактором для Вашингтона, Лондона и Анкары остается наличие выхода Украины к Черному морю – его потеря значительно усложнит процесс передачи вооружения Киеву.


"Потеря Николаева, Очакова, Одессы и всего юга делают бессмысленной поддержку Украины со стороны США", — рассказал эксперт.

В Великобритании назвали пять сценариев развития украинского конфликта в ближайшие полгода. Среди них был вариант, согласно которому зимой на фронте наступит затишье, а весной 2023 года боевые действия возобновятся. Что касается возможного американского вмешательства в конфликт на Украине, то, если ситуация не разрешится в течение года, Вашингтон задумается о введении небольших контингентов сухопутных войск для помощи Украине.

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По материалам: uposters.ru

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