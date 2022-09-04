За пострадавшими туристами на вулкане Ключевская сопка снова отправили вертолет
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » За пострадавшими туристами на вулкане Ключевская сопка снова отправили вертолет

За пострадавшими туристами на вулкане Ключевская сопка снова отправили вертолет

За пострадавшими туристами на вулкане Ключевская сопка снова отправили вертолетНа Камчатке в район вулкана, где погибли шесть туристов, повторно отправился вертолет

Вертолет Камчатского территориального центра медицины катастроф повторно вылетел в район вулкана Ключевская сопка за пострадавшими туристами. Об этом сообщили ТАСС в региональном пресс-службе Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Ранее спасательная операция не увенчалась успехом: Ми-8 не смог приземлиться на высоте 3 300 метров из-за плохой видимости. Во время второй попытки высота, на которую он приземлится, будет рассчитываться в зависимости от погодных условий. Сейчас в районе наблюдается сильный ветер, облачность и осадки.

3 сентября стало известно о гибели шести туристов при восхождении на Ключевскую Сопку. Они сорвались в пропасть и упали на высоте 4158. Также отмечалось, что еще трое человек из группы пострадали. В восхождении на вулкан принимала участие зарегистрированная группа из 12 человек.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В ФРС назвали сектор DeFi потенциальной угрозой для финансовой стабильности
В ФРС назвали сектор DeFi потенциальной угрозой для финансовой
За пострадавшими туристами на вулкане Ключевская сопка снова отправили вертолет
За пострадавшими туристами на вулкане Ключевская сопка снова
Европейцы разнесли спикера Европарламента после его слов о циничном решении России прекратить прокачку газа
Европейцы разнесли спикера Европарламента после его слов о циничном
Как избавиться от чернильных пятен и чем оттереть следы от ручки на одежде, чтобы не повредить ткань
Как избавиться от чернильных пятен и чем оттереть следы от ручки на
Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 5-9 сентября + релизы в Game Pass
Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 5-9 сентября + релизы
Подростков спросили, где находится Кишинёв
Подростков спросили, где находится Кишинёв
В Германии заявили об угрозе полного блэкаута
В Германии заявили об угрозе полного блэкаута
Американцы призвали Байдена прекратить оказывать помощь Украине
Американцы призвали Байдена прекратить оказывать помощь Украине
Стало известно о новой попытке Украины высадить десант в районе Энергодара
Стало известно о новой попытке Украины высадить десант в районе
Трамп процитировал высказывание Ленина и согласился с ним
Трамп процитировал высказывание Ленина и согласился с ним
Майкла Сэйлора обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму $25 млн
Майкла Сэйлора обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму $25 млн
Нефти предрекли десятилетия «золотого века»
Нефти предрекли десятилетия «золотого века»

Топ на сегодня

Вестник институционала: Limit Break привлек $200 млн, а Wolf3D — $56 млн
Вестник институционала: Limit Break привлек $200 млн, а Wolf3D — $56
В IOHK назвали точную дату активации Vasil в сети Cardano
В IOHK назвали точную дату активации Vasil в сети Cardano
Кэти Перри в костюме мухомора, "концертная телогрейка" Ирины Шейк и много кутюра: самые яркие образы недели по версии редактора моды
Кэти Перри в костюме мухомора, "концертная телогрейка"
В Германии предупредили о волне банкротств
В Германии предупредили о волне банкротств
Лолита Милявская рассказала о доходах группы «Ласковый май» и Андрея Разина
Лолита Милявская рассказала о доходах группы «Ласковый май» и Андрея

Еще по теме

Самый высокий действующий вулкан Евразии выбросил столб пепла высотой 7 километров
Вулкан Ключевская сопка на Камчатке выбросил пепел на 7 км
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 2,5 тысячи метров