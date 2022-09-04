Заксобрание Калифорнии одобрило проект регулирования криптовалют
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Заксобрание Калифорнии одобрило проект регулирования криптовалют

Заксобрание Калифорнии одобрило проект регулирования криптовалют


Легислатура Калифорнии одобрила законопроект, который предусматривает лицензирование компаний для оказания криптофинансовых услуг в штате. Документ отправлен на подпись губернатора Гэвина Ньюсома.



До 30 сентября Ньюсом должен или подписать законопроект или наложить на него вето. В случае одобрения документ вступит в силу в январе 2025 года.


Закон о цифровых финансовых активах Калифорнии основан на правилах BitLicense штата Нью-Йорк, представленных в 2015 году.


"В то время как новизна криптовалюты является частью того, что делает инвестирование захватывающим, это также несет риски для потребителей, поскольку компании сферы не регулируются адекватно и не должны следовать многим из тех же правил, которые применяются ко всем остальным", — заявил автор законопроекта Тимоти Грейсон.


Среди требований калифорнийского документа — запрет на выпуск стейблкоинов эмитентами, не имеющими статус банка или не получившими лицензию Департамента финансовой защиты и инноваций штата. Ограничение поэтапно снимут к 2028 году.


Еще одна норма касательно "стабильных монет" предусматривает, чтобы эмитенты, использующие в качестве резервов ценные бумаги, хранили их на сумму не менее "совокупной стоимости непогашенных монет, выпущенных или проданных в США".


В целом законопроект вводит более жесткие регулирование и надзор за отраслью. Свод правил BitLicense Нью-Йорка неоднократно подвергался критике за чрезмерную строгость. Его действие привело к уходу из штата некоторых криптокомпаний. О необходимости смягчения норм заявляли даже в Управлении финансовых услуг штата.


Против калифорнийского варианта выступила отраслевая лоббистская организация Blockchain Association.


"Законопроект вводит недальновидные и бесполезные ограничения, которые будут препятствовать работе криптоинноваторов и многих выталкивать из штата", — говорится в заявлении группы.



Напомним, в июле, на фоне обвала рынка, в ФРС США призвали ужесточить регулирование и надзор за криптоиндустрией на федеральном уровне.

# Экономика калифорния, регулирование, сша, новости
По материалам: ForkLog

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