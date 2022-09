Заксобрание Калифорнии одобрило проект регулирования криптовалют

Легислатура Калифорнии одобрила законопроект, который предусматривает лицензирование компаний для оказания криптофинансовых услуг в штате. Документ отправлен на подпись губернатора Гэвина Ньюсома.

До 30 сентября Ньюсом должен или подписать законопроект или наложить на него вето. В случае одобрения документ вступит в силу в январе 2025 года.

Закон о цифровых финансовых активах Калифорнии основан на правилах BitLicense штата Нью-Йорк, представленных в 2015 году.

"В то время как новизна криптовалюты является частью того, что делает инвестирование захватывающим, это также несет риски для потребителей, поскольку компании сферы не регулируются адекватно и не должны следовать многим из тех же правил, которые применяются ко всем остальным", — заявил автор законопроекта Тимоти Грейсон.

Среди требований калифорнийского документа — запрет на выпуск стейблкоинов эмитентами, не имеющими статус банка или не получившими лицензию Департамента финансовой защиты и инноваций штата. Ограничение поэтапно снимут к 2028 году.

Еще одна норма касательно "стабильных монет" предусматривает, чтобы эмитенты, использующие в качестве резервов ценные бумаги, хранили их на сумму не менее "совокупной стоимости непогашенных монет, выпущенных или проданных в США".

В целом законопроект вводит более жесткие регулирование и надзор за отраслью. Свод правил BitLicense Нью-Йорка неоднократно подвергался критике за чрезмерную строгость. Его действие привело к уходу из штата некоторых криптокомпаний. О необходимости смягчения норм заявляли даже в Управлении финансовых услуг штата.

Против калифорнийского варианта выступила отраслевая лоббистская организация Blockchain Association.

"Законопроект вводит недальновидные и бесполезные ограничения, которые будут препятствовать работе криптоинноваторов и многих выталкивать из штата", — говорится в заявлении группы.

2/ State Assembly Bill A.B. 2269 creates shortsighted and unhelpful restrictions that would impede crypto innovators' ability to operate and push many out of the state.



This proposal is inconsistent with the Governor's vision for crypto policy in California.