Заксобрание Калифорнии одобрило проект регулирования криптовалют
Легислатура Калифорнии одобрила законопроект, который предусматривает лицензирование компаний для оказания криптофинансовых услуг в штате. Документ отправлен на подпись губернатора Гэвина Ньюсома.
Press Release: Consumer Federation of California Sponsored Digital Asset/Cryptocurrency Licensing Bill Sent to Governor with Strong Bipartisan Support@AsmGrayson #AB2269 #CALeg pic.twitter.com/1J0mWio8xE— Consumer Federation of California (@consumercal) August 30, 2022
До 30 сентября Ньюсом должен или подписать законопроект или наложить на него вето. В случае одобрения документ вступит в силу в январе 2025 года.
Закон о цифровых финансовых активах Калифорнии основан на правилах BitLicense штата Нью-Йорк, представленных в 2015 году.
"В то время как новизна криптовалюты является частью того, что делает инвестирование захватывающим, это также несет риски для потребителей, поскольку компании сферы не регулируются адекватно и не должны следовать многим из тех же правил, которые применяются ко всем остальным", — заявил автор законопроекта Тимоти Грейсон.
Среди требований калифорнийского документа — запрет на выпуск стейблкоинов эмитентами, не имеющими статус банка или не получившими лицензию Департамента финансовой защиты и инноваций штата. Ограничение поэтапно снимут к 2028 году.
Еще одна норма касательно "стабильных монет" предусматривает, чтобы эмитенты, использующие в качестве резервов ценные бумаги, хранили их на сумму не менее "совокупной стоимости непогашенных монет, выпущенных или проданных в США".
В целом законопроект вводит более жесткие регулирование и надзор за отраслью. Свод правил BitLicense Нью-Йорка неоднократно подвергался критике за чрезмерную строгость. Его действие привело к уходу из штата некоторых криптокомпаний. О необходимости смягчения норм заявляли даже в Управлении финансовых услуг штата.
Против калифорнийского варианта выступила отраслевая лоббистская организация Blockchain Association.
"Законопроект вводит недальновидные и бесполезные ограничения, которые будут препятствовать работе криптоинноваторов и многих выталкивать из штата", — говорится в заявлении группы.
2/ State Assembly Bill A.B. 2269 creates shortsighted and unhelpful restrictions that would impede crypto innovators' ability to operate and push many out of the state.— Blockchain Association (@BlockchainAssn) August 29, 2022
This proposal is inconsistent with the Governor's vision for crypto policy in California.
Напомним, в июле, на фоне обвала рынка, в ФРС США призвали ужесточить регулирование и надзор за криптоиндустрией на федеральном уровне.