15 юмористических зарисовок проекта «Да, Но», показывающих, что реальность всегда имеет и обратную сторону
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15 юмористических зарисовок проекта «Да, Но», показывающих, что реальность всегда имеет и обратную сторону

15 юмористических зарисовок проекта «Да, Но», показывающих, что реальность всегда имеет и обратную сторону

В нашем мире всё не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Сначала ты на коне и всячески гордишься этим, но потом тебя ждут вилы, чтобы прибрать за этим самым конём, хотя кто бы мог подумать. Вот и автор проекта Антон Гудим, создатель неординарного проекта «Да, Но», мастерски и с юморком подсвечивает эту обратную сторону. И на всякий случай приготовьте носовые платочки, потому что хоть комиксы и смешные, но… 🙂

Бытовой Рай

Темнота — друг молодёжи

Сытно

Обратная сторона Луны

Отпечатки

Спорим, что ежедневно каждый из нас сталкивается с ситуацией «да, но»? Попробуйте вспомнить, что же такого интересного произошло с вами сегодня.

Крестики-нолики

Я дома

Провал

Знаменитость

Мультимиллионер

К слову, Гудим является отличным комиксистом. Именно с комиксов и начался его творческий путь.

Мастер парковки

К — комфорт

Счастье

Сберегательный режим

Жирненькое

Мы нежно любим творчество Антона и именно поэтому уже несколько раз освещали проект «Да, Но».

# Интересное
По материалам: twizz

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