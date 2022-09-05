15 юмористических зарисовок проекта «Да, Но», показывающих, что реальность всегда имеет и обратную сторону
В нашем мире всё не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Сначала ты на коне и всячески гордишься этим, но потом тебя ждут вилы, чтобы прибрать за этим самым конём, хотя кто бы мог подумать. Вот и автор проекта Антон Гудим, создатель неординарного проекта «Да, Но», мастерски и с юморком подсвечивает эту обратную сторону. И на всякий случай приготовьте носовые платочки, потому что хоть комиксы и смешные, но… 🙂
Бытовой Рай
Темнота — друг молодёжи
Сытно
Обратная сторона Луны
Отпечатки
Спорим, что ежедневно каждый из нас сталкивается с ситуацией «да, но»? Попробуйте вспомнить, что же такого интересного произошло с вами сегодня.
Крестики-нолики
Я дома
Провал
Знаменитость
Мультимиллионер
К слову, Гудим является отличным комиксистом. Именно с комиксов и начался его творческий путь.
Мастер парковки
К — комфорт
Счастье
Сберегательный режим
Жирненькое
Мы нежно любим творчество Антона и именно поэтому уже несколько раз освещали проект «Да, Но».