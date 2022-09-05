15 работ мастера коллажей, который создаёт безумную киновселенную с героями отечественных и зарубежных фильмов

Иногда что-то новое — это хорошо перемешанное старое. Сегодня мы подготовили для вас работы мастера коллажа и аппликации, чья фантазия не знает никаких границ. Художник Klod Mande соединяет в одном кадре персонажей отечественных и зарубежных фильмов так, что эти попадания просто идеальны. Смотрите сами!

Буратино и его команда

Кто не учёный, не поэт,

А покорил весь белый свет,

Кого повсюду узнают,

Скажите, как его зовут?

«Буратино» + Эминем и группа D12.

Кто живёт на крыше?

— Слушай, а что ж ты мне врал-то?

— Чего?

— Что тебе семь лет?

— А сколько?

— Но ты весишь-то на все восемь!

«Супермен» + «Малыш и Карлсон».

Страшную весть принёс я в твой дом, Роза. Однако, сейчас потоп будет

«Титаник» + «Любовь и голуби».

Любишь медок — люби и холодок

«Кошмар на улице Вязов» + «Mortal Kombat».

У Вас не бывает, вот Вы приходите куда-то в первый раз, а Вам кажется, что Вы здесь уже были, и всё Вам знакомо: предметы, запахи, звуки?

«Матрица» + «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Оно с первого разу только страшно, а потом оно уже не страшно, оно уже совсем не страшно

«Вий» + «От заката до рассвета».

— Вы же охотник!

— Что ты орëшь? Что я тебе сделал? Охотник… Охота — это когда охота. А когда неохота, то кому это надо?

Хищник и Красная Шапочка.

О, тëпленькая пошла

«Рэмбо» + «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

— Хлеб — это вообще отрава.

— Я сейчас горбушечкой отравился бы. Правда, жрать охота!

— Не жрать, а есть!

«Любовь и голуби» + «Ганнибал».

Шеф, в булочную!

«Бриллиантовая рука» + «Тёмный рыцарь».

Так вот, когда мои драконы вырастут, мы вернём всё, что у меня отняли и уничтожим всех, кто навредил мне

«Девчата» + «Игра престолов».

Аншлаг в радость, чифир в сладость

Адександр Морозов в роли Харли Квинн.

Бывалый

Евгений Моргунов + «Коммандо».

Чему учат в школе?

Крепко-накрепко дружить,

С детства дружбой дорожить

Учат в школе, учат в школе,

Учат в школе

«Перевозчик» и День знаний.

Среди ублюдков шëл артист, в кожаном плаще — мëртвый анархист

Николас Кейдж + «Король и Шут».

А здесь вы можете найти иллюстрации о том, как изменилась бы жизнь мультгероев, если бы в их руки попали мобильные телефоны.