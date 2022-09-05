17 котят, доказавших, что даже из маленького заморыша можно превратиться в прекрасного кота королевских кровей

Время бежит настолько быстро, что за ним попросту невозможно уследить или угнаться. Особенно остро это замечают владельцы маленьких котиков. Вот вы только принесли домой маленький, беззащитный комочек, окружили его заботой и теплом, а через короткий промежуток времени перед вами уже восседает взрослая, наглая и пушистая морда, для которой не писаны любые правила. Как это могло произойти? Волшебство, иначе и не скажешь.

В социальной сети ВКонтакте есть целая группа, посвящённая взрослению котиков, которая называется «Кот растёт». В ней хозяева выкладывают фото своих питомцев, чтобы продемонстрировать весь процесс преображения и рассказать историю появления своего любимца.

Знакомьтесь, это Нафаня

Вы только посмотрите, это же настоящая булочка! Так и хочется пожамкать, обнять и никогда не отпускать.

Симба! Точного возраста нет, но он точно вырос

Кошка Брошка, взята на Авито совсем крошкой, а в июле ей уже исполнилось 2 года

Котика зовут Лаки

Муся улыбнулась, как смогла

Кошка Соня

Взяла её, когда ей было полтора месяца, брала на Авито, папа долго сомневался брать или не брать, потому что он думал, что это морская свинка, когда котёныш приехал домой, мы стали все одной семьей, сейчас Сонечке полтора года.

Наш любимчик Тиша. Сейчас ему 4 года

Яша. Яшик. Яшенька. Ну или Яхон, когда плохо себя ведёт

Этот парень явно настроен утащить что-нибудь с хозяйской тарелки. Тут у нас есть целая подборка о том, как смешно питомцы выпрашивают еду.

Это Рэнди

Наша любимая Бусинка, Бусьен, чуточку любви и внимания и она расцвела

В этих глазах можно просто утонуть. Как такой красавице можно отказать в погладушках и вкусняшках?

Как же быстро они растут. Тиффани

Лилу, наш пятый элемент

8,5 килограммов счастья

Наш малыш Лексик

Кекс Василеостровский, почти полных 7 годков

Наша малышка, 2 года

Самая любимая Сонечка. Ей уже полгода. Растёт как на дрожжах

Здесь вы можете посмотреть, как маленькие щеночки превращаются в крутых песёлей. От этих чудесных преображений невозможно оторвать глаз.