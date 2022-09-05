19 внезапных и необычных уловов, которые удалось добыть счастливчикам во время магнитной рыбалки
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19 внезапных и необычных уловов, которые удалось добыть счастливчикам во время магнитной рыбалки

19 внезапных и необычных уловов, которые удалось добыть счастливчикам во время магнитной рыбалки

Магнитная рыбалка — новомодное увлечение, активно набирающее популярность во всём мире. В её основе — старая-добрая страсть к поиску сокровищ, которые скрыты под толщей воды. Чтобы добраться до них люди используют специальные неодимовые магниты, прикреплённые к длинной верёвке. Они отличаются высокой мощностью притяжения, благодаря чему их можно использовать для подъёма тяжёлых вещей и грузов. Кладоискатели не теряют времени зря. Вооружившись чудо-инструментом, они активно исследуют ближайшие водохранилища, реки, озёра, колодцы на наличие необычных ценностей. Особо везучие поисковики делятся своими находками в интернете. Предлагаем вам взглянуть на самые любопытные из них.

Это настоящие доспехи!

Это мой самый большой улов на сегодняшний день

Моя тётя вытащила это под мостом

Пистолет

Настоящий ноутбук

Наконец-то я очистил этот старый замок, добытый на магнитной рыбалке

Нашли ящик для газет

Моя жена поймала мачете!

У нас был нереальный день магнитной рыбалки! Найдено 5 пушек и 3 пушечных ядра времён гражданской войны

Если магнитная рыбалка пошла не по плану и среди найденных сокровищ обнаружилось относительно новое оружие или боеприпасы, то рекомендуется обратиться за помощью в правоохранительные органы. Сотрудники служб помогут обезвредить их и избежать опасности.

Поймал свой первый телефон

Одна из моих любимых находок прошлого года

Впервые попробовал себя в магнитной рыбалке. Вот мой улов

Нашёл награды (а потом и их владельца)

В общем, я вытащил этот сейф из канала. Я подумал, что он лежал там кучу лет. Внутри я нашёл то, что было на фото, а также несколько батареек, фотографии на паспорт и банковскую сберегательную книжку.

Я не мог дождаться, чтобы отправить свои находки на Reddit и получить больше информации о медалях. Тогда мне пришло в голову попытаться найти парня, которому принадлежали эти вещи. Поскольку всё, что у меня было, это его инициалы и фамилия, я разыскал его дочь в Фейсбуке* и отправил ей сообщение.

Она ответила, что сейф был украден всего 3 недели назад! Поэтому я позвонил в полицию, чтобы они забрали найденные предметы и сообщили им, где я их взял, чтобы, возможно, они могли найти другие части вещей, которые не смог обнаружить магнит.

Думаю, что официально достиг вершины в магнитной рыбалке

Единственная причина, по которой я смог выловить коробку, это то, что у неё была магнитная защёлка!

Потребовалось восемь часов, чтобы достать это

Посмотрите, что мне удалось зацепить

Сегодня поймал позолоченную вилку

Выловил айфон и 40 долларов наличными в его чехле

Здесь вы можете посмотреть на удивительные находки, которые были обнаружены людьми в собственных домах.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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