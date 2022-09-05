19 внезапных и необычных уловов, которые удалось добыть счастливчикам во время магнитной рыбалки
Магнитная рыбалка — новомодное увлечение, активно набирающее популярность во всём мире. В её основе — старая-добрая страсть к поиску сокровищ, которые скрыты под толщей воды. Чтобы добраться до них люди используют специальные неодимовые магниты, прикреплённые к длинной верёвке. Они отличаются высокой мощностью притяжения, благодаря чему их можно использовать для подъёма тяжёлых вещей и грузов. Кладоискатели не теряют времени зря. Вооружившись чудо-инструментом, они активно исследуют ближайшие водохранилища, реки, озёра, колодцы на наличие необычных ценностей. Особо везучие поисковики делятся своими находками в интернете. Предлагаем вам взглянуть на самые любопытные из них.
Это настоящие доспехи!
Это мой самый большой улов на сегодняшний день
Моя тётя вытащила это под мостом
Пистолет
Настоящий ноутбук
Наконец-то я очистил этот старый замок, добытый на магнитной рыбалке
Нашли ящик для газет
Моя жена поймала мачете!
У нас был нереальный день магнитной рыбалки! Найдено 5 пушек и 3 пушечных ядра времён гражданской войны
Если магнитная рыбалка пошла не по плану и среди найденных сокровищ обнаружилось относительно новое оружие или боеприпасы, то рекомендуется обратиться за помощью в правоохранительные органы. Сотрудники служб помогут обезвредить их и избежать опасности.
Поймал свой первый телефон
Одна из моих любимых находок прошлого года
Впервые попробовал себя в магнитной рыбалке. Вот мой улов
Нашёл награды (а потом и их владельца)
В общем, я вытащил этот сейф из канала. Я подумал, что он лежал там кучу лет. Внутри я нашёл то, что было на фото, а также несколько батареек, фотографии на паспорт и банковскую сберегательную книжку.
Я не мог дождаться, чтобы отправить свои находки на Reddit и получить больше информации о медалях. Тогда мне пришло в голову попытаться найти парня, которому принадлежали эти вещи. Поскольку всё, что у меня было, это его инициалы и фамилия, я разыскал его дочь в Фейсбуке* и отправил ей сообщение.
Она ответила, что сейф был украден всего 3 недели назад! Поэтому я позвонил в полицию, чтобы они забрали найденные предметы и сообщили им, где я их взял, чтобы, возможно, они могли найти другие части вещей, которые не смог обнаружить магнит.
Думаю, что официально достиг вершины в магнитной рыбалке
Единственная причина, по которой я смог выловить коробку, это то, что у неё была магнитная защёлка!
Потребовалось восемь часов, чтобы достать это
Посмотрите, что мне удалось зацепить
Сегодня поймал позолоченную вилку
Выловил айфон и 40 долларов наличными в его чехле
Здесь вы можете посмотреть на удивительные находки, которые были обнаружены людьми в собственных домах.
* деятельность организаций на территории РФ запрещена.