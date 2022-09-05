30+ минут геймплея шутера High On Life от создателя «Рика и Морти»
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30+ минут геймплея шутера High On Life от создателя «Рика и Морти»

30+ минут геймплея шутера High On Life от создателя «Рика и Морти»


Недавно дату релиза ожидаемого шутера High On Life перенесли с октября на декабрь 2022 года. Однако, разработчики позволяют опробовать свой проект игрокам и журналистам на различных выставках. После Gamescom 2022 игру привезли на PAX West 2022, где ее опробовали многие журналисты. В сети были опубликованы геймплейные видео, более 30 минут игры High On Life можно посмотреть в видео ниже.


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Напомним, выйдет High On Life на Xbox One, Xbox Series X | S и PC уже 13 декабря 2022 года. Сразу после релиза проект добавят в Game Pass. Сама игра представляет собой шутер от первого лица, в котором ключевой особенностью является своеобразный юмор создателя «Рика и Морти» Джастина Ройланда, принимавшего непосредственное участие в создании игры.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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