30+ минут геймплея шутера High On Life от создателя «Рика и Морти»

Вадим Карасев





Недавно дату релиза ожидаемого шутера High On Life перенесли с октября на декабрь 2022 года. Однако, разработчики позволяют опробовать свой проект игрокам и журналистам на различных выставках. После Gamescom 2022 игру привезли на PAX West 2022, где ее опробовали многие журналисты. В сети были опубликованы геймплейные видео, более 30 минут игры High On Life можно посмотреть в видео ниже.

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Напомним, выйдет High On Life на Xbox One, Xbox Series X | S и PC уже 13 декабря 2022 года. Сразу после релиза проект добавят в Game Pass. Сама игра представляет собой шутер от первого лица, в котором ключевой особенностью является своеобразный юмор создателя «Рика и Морти» Джастина Ройланда, принимавшего непосредственное участие в создании игры.