Вадим Карасев

5 сентября произойдет долгожданный для многих людей переход Венеры из негативного для нее Льва в нейтральную Деву. Наконец-таки, завершится период отсутствия сил и энергии. Астрологи рассказали, что именно принесет нам планета в ближайшие недели.

Венера пробудет в дружественной ей Деве до 28 сентября. Получается, что весь сентябрь мы будем пребывать в достаточно позитивном расположении духа. Астрологи считают, что это прекрасный период для избавления от закольцованных неудач. У нас есть все шансы перестать наступать на одни и те же грабли, четко увидев свои ошибки и недочеты.

Улучшение самочувствия

Многим удастся победить осеннюю хандру, которая могла начать давать о себе знать в первые дни сентября. Большинство людей станет сильнее физически, а также у многих из нас укрепится иммунитет.

Это будет замечательное врем для того, чтобы заниматься любыми видами спорта, в особенности плаванием. Также можно посещать врачей, начинать диеты, бороться с вредными привычками, убивающими наше здоровье. Каждый из нас сможет стать лучше.

Укрепление веры в себя

Венера очень хочет, чтобы люди стали чаще замечать свои сильные стороны. Она сделает всевозможное для того, чтобы вы обратили внимание на свои таланты, а также забыли о промахах и неудачах.

С 5 сентября начинается время, когда люди смогут очистить свое сознание от скверных мыслей, какой бы не была их природа. Нас ждет время добра, поскольку многие избавятся от цинизма, эгоизма и прочих неприятных черт характера — если не навсегда, то на время уж точно.

Удача в амурных делах

Пока Венера будет пребывать в Деве, большие успехи будут ждать влюбленных людей, которые долгое время живут вместе или встречаются. Им удастся решить разногласия, прийти к миру и взаимопониманию.

То же самое касается отношений между родителями и детьми, между братьями и сестрами. Это будет очень хорошее время для общения с родственниками, совместных дел и интересных встреч.

Повышение продуктивности

Венера даст нам чуть больше физической выносливости, поэтому люди, которым она требуется в работе, совершенно точно смогут повысить свою продуктивность и концентрацию. Это касается спортсменов и тех, кто постоянно находится на ногах, путешествует, проводит кучу времени за рулем.