Актёрам Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию

Вадим Карасев

Голливудские актёры Шон Пенн и Бен Стиллер стали персонами нон грата в России. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте МИД РФ.

Как заявили в министерстве, санкции против них и ещё 23 человек вводятся в качестве ответа на постоянно расширяемые администрацией президента США Джо Байдена персональные санкции в адрес россиян.

В новом списке лиц, которым теперь запрещено въезжать в Россию, числятся конгрессмены, крупные чиновники, представители делового и экспертного сообщества, а также деятели культуры, среди которых оказались актёры Шон Пенн и Бен Стиллер.

"Враждебные действия американских властей, которые продолжают следовать русофобским курсом, разрушая двусторонние связи и нагнетая конфронтацию между Россией и США, будут и далее получать решительный отпор", – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Шон Пенн неоднократно выступал в поддержку Украины и говорил о съемках фильма на территории этой страны. В конце августа Пенн и Стиллер встретились с Владимиром Зеленский и получили из его рук государственную награду – Орден за заслуги III степени.