Александр Гудков с юмором отреагировал на скандал

Артист Александр Гудков угодил в скандал из-за своей пародии. Выходец из КВН отреагировал на инициативу возбудить против него уголовное дело из-за пародийного клипа на песню певца Shaman. В присущей ему манере, шоумен сделал это с юмором. «Это раньше они в интернетах ругались. А теперь есть удобные формы для онлайн-доносов», — высказался Гудков в своем блоге.Сценарист не ограничился одной публикацией. Следом он разместил еще один пост по теме, в котором предположил, что Следственный комитет РФ будет принимать решение возбуждать уголовное дело или нет с помощью игральных костей. Ранее председатель генсовета Гражданского комитета РФ Артур Шлыков направил в Генпрокуратуру запрос. Он предлагает проверить пародийный клип комика «Я узкий» на предмет унижения человека по национальному признаку и возбудить уголовное дело, сообщает «МК».