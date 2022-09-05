Александр Гудков с юмором отреагировал на скандал
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Александр Гудков с юмором отреагировал на скандал

Александр Гудков с юмором отреагировал на скандал
Артист Александр Гудков угодил в скандал из-за своей пародии. Выходец из КВН отреагировал на инициативу возбудить против него уголовное дело из-за пародийного клипа на песню певца Shaman. В присущей ему манере, шоумен сделал это с юмором. «Это раньше они в интернетах ругались. А теперь есть удобные формы для онлайн-доносов», — высказался Гудков в своем блоге.
Сценарист не ограничился одной публикацией. Следом он разместил еще один пост по теме, в котором предположил, что Следственный комитет РФ будет принимать решение возбуждать уголовное дело или нет с помощью игральных костей. Ранее председатель генсовета Гражданского комитета РФ Артур Шлыков направил в Генпрокуратуру запрос. Он предлагает проверить пародийный клип комика «Я узкий» на предмет унижения человека по национальному признаку и возбудить уголовное дело, сообщает «МК».
# Шоу-бизнес Гудков Александр
По материалам: z-aya

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