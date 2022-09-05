Алина Иордан сообщила, что мама Клавдии Безверховой разбила лицо новенькой Кристине

Вадим Карасев

Мама Клавдии Безверховой Наталья не смогла проигнорировать оскорбления в их адрес. Из-за этого женщина, пока Клава делала ринопластику в одной из столичных клиник, подралась с новенькой участницей Дом-2 — Кристиной.Если Алина Иордан говорит правду, то теперь новенькая ходит с разбитым лицом. Подруга Клавдии Безверховой в целом хорошо общается со всей её семьёй, из-за чего она в итоге тоже стала жертвой нападок агрессивной новенькой.В данный момент самой Алине временно запрещено вступать в новые потасовки на Дом-2. Клавдии Безверховой недавно переделали нос, из-за чего от драк ей тоже лучше временно воздержаться, чтобы старания врачей не прошли зря. Вот и пришлось Наталье вставать на защиту чести своей дочери, а вместе с ней и Алины Иордан. После этого сразу стало ясно, кто на Дом-2 является хозяйкой разговорного жанра.А вы что думаете относительно сложившейся ситуации? Нормально ли, что взрослая женщина, мама и бабушка по совместительству решает вопросы кулаками вместо обычного разговора?