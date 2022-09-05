Алла Пугачева испугалась за жизнь дочери
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Алла Пугачева испугалась за жизнь дочери

Алла Пугачева испугалась за жизнь дочери
Певица Алла Пугачева не на шутку перепугалась. Дочь Аллы Борисовны, Кристина Орбакайте, давно уже признанная звезда. Но свою первую работу – первую роль – она получила, еще когда была школьницей. Девочку утвердили сниматься в главной роли в фильме Ролана Быкова «Чучело», когда Кристине было всего 11 лет. И, кстати, Орбакайте узнала об этом в день своего рождения. Однако мало кто знает, что поначалу Кристина не прошла даже фотопробы – Быкову не подошёл её типаж. «Ролан ежедневно по 12 часов отсматривал претенденток на эту роль. Приходили девочки – этакие лисички, но ведь камеру не обманешь, чувствовалось, что внутри они вовсе не такие. И тогда он снова вернулся к Орбакайте и решил ещё раз её попробовать», – цитирует «Собеседник».
Но дальше произошло ЧП. На пятый день съемок Кристина Орбакайте сломала руку. Девочку заменять не стали, она некоторое время снималась в гипсе, который скрывали под зелёным шарфом. Как пишет издание, тогда Алла Пугачёва так испугалась за состояние Кристины, что даже поссорилась с Роланом Быковым и хотела забрать дочь со съёмок. Но режиссёр всё-таки уговорил певицу разрешить продолжить работу. Еще Кристину Орбакайте заставляли нырять в бассейне и снимали под водой, чтобы потом на монтаже построить кадр, как будто она барахтается в воздухе. Но эпизод этот в фильм не вошёл, а Орбакайте с тех пор стала бояться нырять. А вот уговорить её по-настоящему побрить голову не получилось. Поэтому на съёмках на Кристину надевали парик.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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