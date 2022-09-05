Алла Пугачева испугалась за жизнь дочери

Певица Алла Пугачева не на шутку перепугалась. Дочь Аллы Борисовны, Кристина Орбакайте, давно уже признанная звезда. Но свою первую работу – первую роль – она получила, еще когда была школьницей. Девочку утвердили сниматься в главной роли в фильме Ролана Быкова «Чучело», когда Кристине было всего 11 лет. И, кстати, Орбакайте узнала об этом в день своего рождения. Однако мало кто знает, что поначалу Кристина не прошла даже фотопробы – Быкову не подошёл её типаж. «Ролан ежедневно по 12 часов отсматривал претенденток на эту роль. Приходили девочки – этакие лисички, но ведь камеру не обманешь, чувствовалось, что внутри они вовсе не такие. И тогда он снова вернулся к Орбакайте и решил ещё раз её попробовать», – цитирует «Собеседник».Но дальше произошло ЧП. На пятый день съемок Кристина Орбакайте сломала руку. Девочку заменять не стали, она некоторое время снималась в гипсе, который скрывали под зелёным шарфом. Как пишет издание, тогда Алла Пугачёва так испугалась за состояние Кристины, что даже поссорилась с Роланом Быковым и хотела забрать дочь со съёмок. Но режиссёр всё-таки уговорил певицу разрешить продолжить работу. Еще Кристину Орбакайте заставляли нырять в бассейне и снимали под водой, чтобы потом на монтаже построить кадр, как будто она барахтается в воздухе. Но эпизод этот в фильм не вошёл, а Орбакайте с тех пор стала бояться нырять. А вот уговорить её по-настоящему побрить голову не получилось. Поэтому на съёмках на Кристину надевали парик.