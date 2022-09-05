Алла Пугачева оставила мужа без гроша
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Алла Пугачева оставила мужа без гроша

Алла Пугачева оставила мужа без гроша
По слухам, певица Алла Пугачева составила новое завещание. В СМИ попала новость о том, что Алла Пугачева после возвращения домой встретилась с нотариусом, который заверил её новое завещание. По слухам, певица переписала документ в связи с проблемами её мужа. Юморист недавно получил сигнал о том, что ему может грозить тюрьма, если он надумает вернуться обратно в Россию. Поэтому Примадонна на всякий случай завещала всё своё имущество детям. Это, впрочем, не помешает Галкину в будущем оспорить документ и получить половину наследства. Находясь за границей, он может решить этот вопрос с помощью доверенного лица.
Пугачева начала улаживать проблемы, связанные с документами, на фоне слухов об ухудшении её состояния. Известно, что последние полгода она проходила курс лечения за границей, но свой точный диагноз певица не афиширует. На днях артистка ужаснула своим видом гостей траурного мероприятия, организованного после смерти Михаила Горбачева. Оказалось, что без фотошопа Алла Борисовна выглядит совсем не так, как на снимках в Сети. Присутствующие на прощании люди не сразу узнали Пугачеву, которая сильно сдала после отъезда из России. На следующий день после церемонии Примадонна пришла в гости к Валентину Юдашкину, где снова выглядела неважно. Напомним, что Пугачева вернулась к началу нового учебного года её детей. Она лично проводила сына и дочку в третий класс. Супруг Аллы Борисовны праздничную линейку пропустил из-за гастролей, пишет «Семь дней».  
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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