Алле Пугачевой нужно разобраться с тараканами в голове, заявил Кеосаян

Певица Алла Пугачева с помпой вернулась в Россию. Приезд артистки после полугодовалого отсутствия стал большим резонансом. Одни рады видеть Примадонну в России, другие недовольны тем, что она вернулась. Тигран Кеосаян поделился своим мнением на этот счет. 73-летняя звезда вернулась в Россию. Еще в марте Примадонна говорила, что уехала за границу, чтобы полечиться и вывезти детей на отдых. Перед началом учебного года детей певица вернулась на родину, как и обещала, спровоцировав массу, как восторгов, так и осуждения в свой адрес. Среди недовольных оказался и режиссер Тигран Кеосаян. «Представьте, как бы она удивилась, если бы за это время ее успели импортозаместить. Примадонна и точка. Концертов давать Пугачева пока не планирует, как говорится, когда дела в борделе идут плохо, нужно менять репертуар, а не переставлять мебель. Она ж со сцены уже раз пять уходила, Алла Борисовна наша. Но может быть еще пару заходов предпримет… Но муж Пугачевой навыступал уже на десяточку строгого, но справедливого режима. Алла Борисовна, вы со своими тараканами в голове разбирайтесь сами, а со своими мы уж тоже справимся как-нибудь самостоятельно. Я не предлагаю закрывать испуганным знаменитостям въезд всем в Россию, у всех разные причины вернуться, но можно сделать этот въезд чуть длиннее — через Донбасс, Запорожье или Херсон, например», — заключил он в программе «Международная пилорама» канала НТВ.Стоит отметить, Алла Борисовна свой приезд начала с дерзких заявлений. «Много чего хотелось бы сделать. Морду набить одному человеку!» — сказала 73-летняя артистка, отвечая на вопрос — что первым делом хотелось бы совершить после возвращения в Москву? Такой пассаж, по слухам, был адресован в адрес журналиста Владимира Соловьева. Подобное заявление раскритиковал Михаил Шахназаров. «Алла Борисовна приехала бить морду и наводить порядок, может, к народу стоило иначе обратиться? Человек всю жизнь так решал проблемы, но время поменялось!» — воскликнул Михаил в шоу «Полный абзац» на YouTube.