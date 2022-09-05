Аналитики зафиксировали приток средств в медвежьи биткоин-фонды

За 27 августа — 2 сентября в структуры, которые позволяют открывать шорты по первой криптовалюте, зафиксирован рекордный приток средств в размере $17,9 млн, подсчитали в CoinShares.

Данные: CoinShares.

Оборот криптовалютных инвестиционных продуктов по итогам недели ($915 млн) остался близок к минимуму с октября 2020 года ($901 млн).

Приток по всем продуктам на базе цифровых активов составил $9,2 млн

В традиционных биткоин-фондах наблюдался отток в размере $11 млн. Отрицательная динамика зафиксирована четвертую неделю подряд, суммарно $70 млн за этот период.

AUM в продуктах, позволяющих выстраивать диаметрально противоположную стратегию, достиг рекордных $158 млн.

«Это следует за недавним выступлением главы ФРС в Джексон-Хоул, где была выражена гораздо более ястребиная позиция», — пояснили аналитики.

Отток из Ethereum-фондов продолжился вторую неделю подряд (-$2,1 млн).

По продуктам на основе других альткоинов не наблюдалось значительных изменений.

Данные: CoinShares.

Напомним, президент Euro Pacific Capital Питер Шифф спрогнозировал падение биткоина к $10 000.

Ранее глава Capriole Investments Чарльз Эдвардс констатировал прохождение фазы капитуляции биткоин-майнеров.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.