Андрей Рожков боится, что его изобьет Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева пригрозила расправой после возвращения. 51-летний юморист отреагировал на заявление Аллы Пугачевой. Андрей Рожков с иронией попросил Примадонну не обижаться на него. Исполнительница хита «Миллион алых роз» более недели назад вернулась в Москву. Певица заявила, что хочет «набить морду» своему обидчику, имя которого она оставила в тайне. Артист шоу «Уральские пельмени» заявил, что знает, кому именно Пугачева пригрозила расправой. «Алла Борисовна Пугачева на вопрос, что захотелось сделать первым делом по возвращении в Россию, ответила: «Да много чего... Морду набить одному человеку». По-моему, я знаю, кто этот человек...» — намекнул Рожков на себя.Юморист обнародовал ролик, на котором разговаривает с коллегой. Андрей рассказал, что ему для шоу нужны старые ботинки 43 размера. Ему сообщили, что по слухам у народной артистки СССР якобы как раз такой размер обуви. Рожков не стал стесняться и попросил у Пугачевой ботинки. «Алла Борисовна, если у вас есть какие-то штиблеты старые, 40-летней давности, ну дайте нам их в шоу. Отдайте, пожалуйста. А мы вам что-нибудь хорошее отдадим, новое», — с улыбкой обратился Андрей к эстрадной певице. Шоумен не стал скрывать смех. Он попросил Пугачеву не реагировать так категорично. «Алла Борисовна, ну что вы так реагируете, ей-Богу. Ну мы же пошутили. Ботинки реально нужны», — заключил Рожков.