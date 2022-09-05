Асаны йоги для хорошего настроения и продуктивного дня
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Асаны йоги для хорошего настроения и продуктивного дня

Асаны йоги для хорошего настроения и продуктивного дня

Отдохнуть после напряженного рабочего дня, привести тело в порядок и избавиться от тревожных мыслей может каждый из нас. Простые упражнения йоги избавят от усталости, помогут зарядиться хорошим настроением и станут источником молодости.


Простые упражнения не потребуют особой сноровки — они рассчитаны на всех. Асаны помогают снять напряжение и настроиться на волну позитива даже в самый пасмурный день. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают не медлить и прямо сейчас выучить позы, чтобы всегда оставаться в приподнятом настроении и без труда добиваться новых высот как в делах, так и в личной жизни.

1. Упражнение улучшает циркуляцию крови, снижает вялость и стимулируют работу сердечной мышцы. Упражнение выполняют, встав на колени. Голени и бёдра при этом располагают параллельно друг другу на ширине таза. Лодыжки и пальцы ног прижимают к полу, подворачивая при этом бедра вниз, словно удерживая между ногами подушку. Копчик при этом стремится вниз. Спина округлая, голова опущена вниз, дыхание свободное.

2. Наполниться энергией и очистить разум поможет упражнение, которое выполняют с позиции лежа на животе. Руки вытягивают, слегка прижимая к телу, затем сгибают колени. Голени держат перпендикулярно полу, пятки смотрят в потолок. На выдохе поднимают плечи и голову на небольшую высоту, отрывают колени от пола и стараются выполнить спиной дугу, притягивая голову к ногам.

3. Снять напряжение и обрести уверенность поможет следующе упражнение. Лежа на спине выдыхают, прижимая руки до предплечья к полу. После этого грудную клетку и голову приподнимают вверх. Головой упираются в пол, задерживаясь в этом положении на несколько секунд.

4. Успокоиться, снять стресс и попрощаться с усталостью поможет знакомое многим упражнение. Сидя на коленях, разводят колени, руки разводят по сторонам и прижимают ладони к полу. Пальцы ног касаются друг друга. Затем медленно покачиваются вперед-назад, дыша размеренно и глубоко.


5. Еще одно упражнение — мостик. Выполнять его можно не до конца — насколько позволяет растяжка. Такая асана прекрасно борется с тревожными мыслями, улучшает обмен веществ и циркуляцию крови. Регулярное выполнение этого упражнения действует как успокоительное средство, помогая сосредоточиться на главном и не паниковать в ответственные моменты.

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По материалам: dailyhoro.ru

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