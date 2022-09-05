Авторы Atomic Heart в небольшом видео показали ключевой арт игры
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Авторы Atomic Heart в небольшом видео показали ключевой арт игры

Авторы Atomic Heart в небольшом видео показали ключевой арт игры


Студия Mundfish несколько дней назад опубликовала новый геймплейный трейлер ожидаемого экшена Atomic Heart, который должен выйти в этом году. Трейлер был отлично воспринят игровым сообществом, и Atomic Heart многие игроки ждут. Разработчики продолжают подогревать интерес к скорому релизу игры, публикуя в своем Телеграм-канале новые материалы.

Ниже можно посмотреть небольшое видео от разработчиков Atomic Heart, которое демонстрирует ключевой арт игры.


Напомним, выйдет Atomic Heart на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Сразу после релиза игра станет частью подписки Game Pass. Игра представляет собой шутер от первого лица с элементами RPG, действия которого происходит в альтернативной версии СССР 1950-х годов.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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