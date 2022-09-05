Безверхова не желает помогать маме налаживать отношения с Салибековым
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Безверхова не желает помогать маме налаживать отношения с Салибековым

Безверхова не желает помогать маме налаживать отношения с Салибековым
Тигран Салибековым начал намекать, что им с Натальей Безверховой для дальнейшего сближения необходима отдельная комната на проекте. И Клава тем временем сама должна заниматься сыном. Всем известна история того, как Тигран Салибеков провёл ночь в объятиях Клавдии Безверховой, после чего отказался от неё на утро и начал ухаживать за её матерью Натальей. Однако сейчас Тигран начал возмущаться из-за того, что у его новой избранницы слишком мало личного пространства и свободного времени. Однако Салибеков уверен, что наличие Отдельной комнаты на поляне ему бы определённо очень помогло сблизиться с Натальей. Там они смогут проводить свободное время, а Клава пусть самостоятельно воспитывает сына.

В одном из эфиров данную ситуацию буквально довели до абсурда. Один из ведущих, Влад Кадони, предложил Клаве свести Наталью и Тиграна, организовав для них полноценное романтическое свидание. Естественно, сама Безверхова не в восторге от данной идеи. Видимо, она до сих пор не смогла простить Тиграна, из-за чего теперь противится тому, чтобы он встречался с её матерью. Однако ведущие попросили её не отталкивать Салибекова и вместо этого отблагодарить мать, которая около года одна растила внука.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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