Binance конвертирует балансы в USDC, USDP, TUSD в BUSD
Криптовалютная биржа Binance начнет с 29 сентября автоматически конвертировать некоторые стейблкоины на балансах пользователей в BUSD.
#Binance to Auto-Convert $USDC, $USDP, $TUSD to #BUSD (Binance USD).— Binance (@binance) September 5, 2022
«Чтобы повысить ликвидность и капиталоэффективность для пользователей, Binance вводит автоконверсию для существующих пользовательских балансов и новых депозитов в стейблкоинах USDC, USDP и TUSD в соотношении 1:1», — написали представители биржи.
По их словам, пользователи начнут «торговать консолидированным балансом BUSD», который будет отражать их активы в четырех стейблкоинах.
«Это не повлияет на выбор при выводе средств: пользователи могут по-прежнему снимать средства в USDC, USDP и TUSD в соотношении 1:1 к балансу счета, номинированного в BUSD», — подчеркнули в Binance.
Изменения коснутся практически всех функций и сервисов платформы, включая:
- спотовую торговлю — будет прекращена поддержка валютных пар вроде USDC/BUSD, USDC/USDT, USDP/BUSD и т.д.;
- фьючерсы — например, прекратится поддержка USDC в инструментах USDⓈ-M;
- маржинальный трейдинг — прекратится поддержка кредитования по инструментам на базе вышеперечисленных стейблкоинов;
- продукты для сбережений и стейкинга — перестанут поддерживаться опции Flexible Savings и DeFi Staking на базе USDC;
- Liquid Swap — закроется пул USDC/USDT, монеты переведут на спотовые кошельки;
- криптозаймы;
- Binance Pay;
- Binance Gift Card.
Представители биржи также отметили, что могут в будущем изменить перечень стейблкоинов, подлежащих автоконверсии.
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