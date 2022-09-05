Binance конвертирует балансы в USDC, USDP, TUSD в BUSD
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Binance конвертирует балансы в USDC, USDP, TUSD в BUSD

Binance конвертирует балансы в USDC, USDP, TUSD в BUSD


Криптовалютная биржа Binance начнет с 29 сентября автоматически конвертировать некоторые стейблкоины на балансах пользователей в BUSD.



«Чтобы повысить ликвидность и капиталоэффективность для пользователей, Binance вводит автоконверсию для существующих пользовательских балансов и новых депозитов в стейблкоинах USDC, USDP и TUSD в соотношении 1:1», — написали представители биржи.


По их словам, пользователи начнут «торговать консолидированным балансом BUSD», который будет отражать их активы в четырех стейблкоинах.


«Это не повлияет на выбор при выводе средств: пользователи могут по-прежнему снимать средства в USDC, USDP и TUSD в соотношении 1:1 к балансу счета, номинированного в BUSD», — подчеркнули в Binance.


Изменения коснутся практически всех функций и сервисов платформы, включая:


  • спотовую торговлю — будет прекращена поддержка валютных пар вроде USDC/BUSD, USDC/USDT, USDP/BUSD и т.д.;
  • фьючерсы — например, прекратится поддержка USDC в инструментах USDⓈ-M;
  • маржинальный трейдинг — прекратится поддержка кредитования по инструментам на базе вышеперечисленных стейблкоинов;
  • продукты для сбережений и стейкинга — перестанут поддерживаться опции Flexible Savings и DeFi Staking на базе USDC;
  • Liquid Swap — закроется пул USDC/USDT, монеты переведут на спотовые кошельки;
  • криптозаймы;
  • Binance Pay;
  • Binance Gift Card.

Представители биржи также отметили, что могут в будущем изменить перечень стейблкоинов, подлежащих автоконверсии.

Ранее Binance заблокировала корпоративный аккаунт ориентированного на экосистему Tezos стартапа Baking Bad.

# Экономика binance, busd, биржи криптовалют, стейблкоины, stablecoins, новости
По материалам: ForkLog

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