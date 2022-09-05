Близнецам следует быть более решительными, а Козерогам бороться со своим эгоизмом: любовный гороскоп с 5 по 11 сентября 2022 года

Сентябрь — сложный месяц, который начнется с противостояния Меркурия и Юпитера, а с 9 сентября Меркурий начнет свое ретроградное движение. Это отразится на многих сферах жизни всех знаков зодиака. Любовные и семейные отношения — не исключение. На этой неделе они будут испытывать людей на прочность.

Овен





Овнам на этой неделе предстоит взять на себя ответственность за сохранность отношений с близким человеком. Перестаньте цепляться за прошлое и тащить в настоящее груз своих ошибок и воспоминаний. Пересмотрите свое поведение и признайте, что источник недопониманий и конфликтов — вы сами.

Телец





Тельцам не следует унывать, даже если случаются мелкие разногласия с партнером. Вы находитесь на пике эмоционального подъема и открыты для гармоничных отношений. В вашей власти открыть сердечную чакру любви, и вместе с близким человеком вновь пережить счастливые минуты.

Близнецы





Близнецам на этой неделе следует быть более решительными в отношениях, и постараться не упустить возможность вернуться к истокам любви. Найдите в себе силы забыть о причиненных вам обидах. Попросите прощения, если чувствуете свою вину в разрушении некогда крепких отношений.

Рак





Встречи и общение с токсичными людьми могут негативно отразиться на состоянии Рака и стать причиной конфликтов в семье или в общении с близким человеком. Постарайтесь избавиться от этого негатива через медитацию или прибегните к помощи психолога. Свободных Раков на этой неделе ожидает встреча, которая положит начало романтическим отношениям.

Лев





У Льва возможны существенные перемены в сфере отношений. Венера находится в сильной позиции по отношению к вашему знаку и будет стимулировать к принятию важных решений. Но перед этим следует все хорошо обдумать, чтобы не наделать ошибок, о которых впоследствии придется пожалеть.

Дева





Если Дева хочет сохранить отношения, ей следует больше внимания уделять своему партнеру и не забывать выполнять данные обещания. Принятие важных решений следует согласовывать с близким человеком, а не ставить его перед фактом. Помните, что ваша невнимательность может привести к отчуждению и даже разрыву отношений.

Весы





Представителей этого знака зодиака ждет неожиданная встреча с человеком из прошлого. Она может всколыхнуть прежние чувства и принести немало проблем в вашу жизнь. Подумайте, стоит ли рисковать и пытаться дважды вступить в одну воду, особенно если вы связаны семейными узами.

Скорпион





Благоприятное время для новых знакомств, романтических встреч и начала любовных отношений, которое свободный от семейных уз Скорпион может использовать по максимуму. Для семейных представителей этого знака сейчас прекрасный период гармонизировать ваши отношения и внести в них свежую струю романтики, нежности и любви.

Стрелец





Стрельцов на этой неделе ожидает приятный сюрприз в сфере отношений. Это может быть признание в любви, предложение руки и сердца или что-то не менее важное и долгожданное. Постарайтесь быть благодарными и подарить своему близкому человеку романтический ужин при свечах или совместное запоминающееся путешествие.

Козерог





Козерогу пора отвлечься от работы и уделить время своему близкому человеку, который нуждается в вашем внимании и поддержке. Сейчас важно начать бороться со своим эгоизмом, если хотите сохранить и упрочить свои отношения.

Водолей





У Водолеев наступает непростой период в сфере личных отношений. Возможны разногласия и конфликты с близким человеком, которые будут спровоцированы вашим деспотичным поведением и нежеланием считаться с мнением других. Вам следует проявить благоразумие и научиться находить компромиссы, если хотите сохранить отношения.

Рыбы





Мечтательные и эмоциональные Рыбы могут зайти слишком далеко в своих фантазиях и спровоцировать ревность близкого человека. Не стоит допускать даже безвинный флирт. Если партнер потеряет к вам доверие, будет непросто доказать искренность своих чувств и вернуть былые отношения.