Боррель признал усталость граждан Европы от санкций против России
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Боррель признал усталость граждан Европы от санкций против России

Боррель признал усталость граждан Европы от санкций против РоссииБоррель признал, что европейцы устали от санкций против России и беспокоятся из-за зимы

Граждане стран Европейского союза (ЕС) устали от последствий санкций против России и испытывают беспокойство из-за будущей зимы. В этом признался представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны», — заявил глава евродипломатии. Он предрек, что текущая проверка европейцев на прочность будет продолжаться.

По словам Борреля, Евросоюз должен говорить с гражданами стран-членов и объяснять, как выглядит ответственность объединения в условиях конфликта на Украине. Он добавил, что также необходимо подчеркивать важность усилий по ликвидации стратегической зависимости ЕС от энергоресурсов от России.

Ранее Боррель рассказал, что ситуация на Украине остается очень негативной и плачевной, а тенденций к улучшению на данный момент не наблюдается. Он также заверил, что ЕС продолжит оказывать Киеву всю необходимую военную и финансовую поддержку.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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