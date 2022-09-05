Бухынбалтэ и Опенченко в очередной раз не сошлись во мнениях, организовав скандал

Вадим Карасев

Недавно Кристина Бухынбалтэ сообщила, что новенькой участнице, которая является её тёзкой, необходимо устроить полноценную перезагрузку. Однако данное решение поддержали далеко не все. В очередной раз Алёна Опенченко не согласилась с мнением Кристины и между ними завязался конфликт.Алёна уверена, что новенькой в самом деле необходимо пройти, так сказать, перезагрузку и посетить психиатра, однако самостоятельно, за пределами проекта. Сама Бухынбалтэ решила поддержать очередную провокаторшу, которая некоторое время назад получила по лицу из-за оскорбления других участниц.Однако Опенченко заявила, что бессмысленно тратить деньги на новенькую, так как она все равно не сможет продержаться на проекте достаточно долго. Девушка недавно потеряла супруга, поэтому ей определенно не подходит контингент Дом-2. Кроме того, ей в первую очередь необходимо уделять внимание своей двухлетней дочке. Поведение самой Алёны на проекте сильно изменилось, может и для новых «золушек» ещё не всё потеряно?