Бывшая жена Валерия Меладзе дала дочке совет о личной жизни
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Бывшая жена Валерия Меладзе дала дочке совет о личной жизни

Бывшая жена Валерия Меладзе дала дочке совет о личной жизни
Недавно дочка певца Валерия Меладзе вышла замуж. Супруга звезды больше 20 лет прожила в браке. Она во всем поддерживала мужа, а в итоге оказалась, что Валерий Меладзе жил на две семьи. Отправляя дочь в новую жизнь, женщина беспокоится о будущем. 1 сентября 23-летняя Софико Меладзе вступила в семейную жизнь. Звездная наследница вышла замуж за Савву Байбакова. Грандиозное торжество молодожены организовали на следующий день после регистрации. Валерий Меладзе устроил на банкете настоящий концерт, исполнив лучшие хиты. К слову, дочь артиста не захотела идти по стопам отца, хоть и вокалист мечтал об этом. Софико не выбрала творческую профессию, а после окончания школы поступила в МГИМО. В день свадьбы родители невесты принимали поздравления от гостей. А когда все хлопоты остались позади, Ирина Меладзе, которая больше 20 лет прожила в браке с Валерием и осталась обманутой, одной пословицей описала весь секрет крепких отношений. Этой японской мудростью она поделилась с молодоженами. «Муж и жена должны быть подобны руке и глазам. Когда руке больно — глаза плачут, а когда глаза плачут — руки вытирают слезы», — написала в соцсетях экс-супруга звезды.
Как известно, Валерий Меладзе является многодетным отцом. Ирина родила ему трех дочек: Ингу, Софико и Арину. Первым ребенком в семье стал мальчик, но спустя 10 дней после рождения он умер. В союзе с Альбиной Джанабаевой у певца также родились трое детей: Константин, Лука и Агата. Все наследники отлично ладят между собой, тогда как у их матерей в отношениях не все гладко. Для старших дочерей развод родителей стал настоящим шоком. Они долго не могли смириться с обманом отца и только спустя несколько лет после рождения Луки, решили возобновить общение с отцом. Инициатором примирения выступила Софья. Ирина также выступала за налаживание отношений дочерей с папой. Она внушала девочкам, что несмотря на уход из семьи, Валерий всегда будет их отцом.
# Шоу-бизнес Меладзе Валерий
По материалам: z-aya

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