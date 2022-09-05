Чего больше всего стоит опасаться Девам
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Чего больше всего стоит опасаться Девам

Чего больше всего стоит опасаться Девам

Каждый из нас порой делает вещи, за которые бывает стыдно. О том, чего стоит опасаться представителям Знака Девы, рассказали астрологи. Их советы будут ценным подспорьем для тех, кто хочет поймать удачу за хвост и воспитать лучшие черты характера.


Дев отличает непростой характер, однако они вполне могут держать себя в руках. Тем не менее, относиться к представителям этого Знака нужно с почтением, ведь ни относятся к одним из мстительных представителей созвездий. Сами Девы порой страдают из-за своей вспыльчивости, и эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, что именно нужно проработать, чтобы привлечь в жизнь счастье и не омрачать существование негативом.

Педантичность

Безусловно, Девы — мастера классификаций и порядка, но порой их «заносит». Представители Знака нередко устают от собственной любви к тому, чтобы все было верно и по линеечке. Такая позиция губительна для творческих порывов и нередко выматывает. Посудите сами: не так-то просто после сложного рабочего дня часами наводить порядок в жилище и расставлять книги по цвету, размеру и содержанию.

Болтливость

Девы обладают высоким интеллектом, однако часто не прочь поговорить, забывая о границах дозволенного. Опасаться представителям Знака важно разглашения собственных планов, а также не распространять сплетни. Это, во-первых, убережет от происков конкурентов, а во-вторых, сохранить хорошую репутацию. Не сболтнуть лишнего получится, если вести дневник и доверять свои сокровенные мысли бумаге, а не случайным «попутчикам».


Вспыльчивость

Представители этого Знака Зодиака отличаются выдержкой и нередко создают впечатление холодных и надменных особ. Тем не менее Девам не чужды эмоции, и в порыве гнева они способны на многие. Для того, чтобы не упасть в грязь лицом, Девам важно заботиться о своем эмоциональном здоровье и не пренебрегать упражнениями, снимающими стресс и злость. Бег по утрам, йога или плавание в бассейне сохранят нервную систему в порядке и станут залогом отличного настроения.

Жизнь по правилам

Девам нельзя отказать в начитанности, однако нередко они берут за истину слова любимого писателя и педантично следуют его заветам. Порой такая тактика приводит к успехам, однако представителям Знака нельзя забывать о собственном мнении. Доверять нужно, однако проверять информацию также необходимо. Нередко Девы заблуждаются, и им нужно отделять свои приоритеты от тех, что рекомендованы. Даже если это слова именитых психологов, не всегда их нужно применять на практике.

Медлительность

Девы трудолюбивы и не отлынивают от своих обязанностей, но часто выполняют работу слишком медленно. Кропотливость не плоха, однако если она переходит во въедливость, приятных перспектив не жди. Представители этого Знака должны понимать, что порой нужна быстрота реакции, умение принимать быстрые решения и подстраиваться под обстоятельства, чтобы не терять своей выгоды.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек
При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек
Чего больше всего стоит опасаться Девам
Чего больше всего стоит опасаться Девам
В Болгарии признались в большой глупости в отношении России
В Болгарии признались в большой глупости в отношении России
Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного требования
Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного
Раскрыта личность погибших при крушении самолета в Балтийское море
Раскрыта личность погибших при крушении самолета в Балтийское море
Минкульт Грузии отреагировал на отмену концертов Галкина, Меладзе и Макаревича*
Минкульт Грузии отреагировал на отмену концертов Галкина, Меладзе и
В России предложили ввозить товары Disney по серому импорту
В России предложили ввозить товары Disney по серому импорту
Максиму Галкину опасно возвращаться в Россию, заявил Худяков
Максиму Галкину опасно возвращаться в Россию, заявил Худяков
Певица Валерия чудом выжила в браке
Певица Валерия чудом выжила в браке
Forza Motorsport задаст новую планку качества гоночным симуляторам, заявил Мэтт Бути
Forza Motorsport задаст новую планку качества гоночным симуляторам,
Асаны йоги для хорошего настроения и продуктивного дня
Асаны йоги для хорошего настроения и продуктивного дня
В России стартовала прививочная кампания против гриппа
В России стартовала прививочная кампания против гриппа

Топ на сегодня

В Венеции прошел бал Giorgio Armani & Vanity Fair. Среди гостей — Ирина Шейк, Джулианна Мур, Изабель Юппер
В Венеции прошел бал Giorgio Armani & Vanity Fair. Среди гостей —
"Крупным планом": как изменились актеры-красавчики спустя годы (22 фото)
"Крупным планом": как изменились актеры-красавчики спустя
Сбер выступит официальным партнером VII Восточного экономического форума
Сбер выступит официальным партнером VII Восточного экономического
"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась, что Шепелев называл Жанну "жирным бурундуком"
"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась,
Основатель криптобиржи Hodl Hodl запустит кредитную платформу Debifi
Основатель криптобиржи Hodl Hodl запустит кредитную платформу Debifi

Еще по теме

Названы четыре знака Зодиака, испытывающие стресс чаще всех остальных
Чего больше всего стоит опасаться Львам
Самые заботливые Знаки Зодиака
Знаки Зодиака с негативной энергетикой