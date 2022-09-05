Чего больше всего стоит опасаться Девам

Вадим Карасев

Каждый из нас порой делает вещи, за которые бывает стыдно. О том, чего стоит опасаться представителям Знака Девы, рассказали астрологи. Их советы будут ценным подспорьем для тех, кто хочет поймать удачу за хвост и воспитать лучшие черты характера.

Дев отличает непростой характер, однако они вполне могут держать себя в руках. Тем не менее, относиться к представителям этого Знака нужно с почтением, ведь ни относятся к одним из мстительных представителей созвездий. Сами Девы порой страдают из-за своей вспыльчивости, и эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, что именно нужно проработать, чтобы привлечь в жизнь счастье и не омрачать существование негативом.

Педантичность

Безусловно, Девы — мастера классификаций и порядка, но порой их «заносит». Представители Знака нередко устают от собственной любви к тому, чтобы все было верно и по линеечке. Такая позиция губительна для творческих порывов и нередко выматывает. Посудите сами: не так-то просто после сложного рабочего дня часами наводить порядок в жилище и расставлять книги по цвету, размеру и содержанию.

Болтливость

Девы обладают высоким интеллектом, однако часто не прочь поговорить, забывая о границах дозволенного. Опасаться представителям Знака важно разглашения собственных планов, а также не распространять сплетни. Это, во-первых, убережет от происков конкурентов, а во-вторых, сохранить хорошую репутацию. Не сболтнуть лишнего получится, если вести дневник и доверять свои сокровенные мысли бумаге, а не случайным «попутчикам».

Вспыльчивость

Представители этого Знака Зодиака отличаются выдержкой и нередко создают впечатление холодных и надменных особ. Тем не менее Девам не чужды эмоции, и в порыве гнева они способны на многие. Для того, чтобы не упасть в грязь лицом, Девам важно заботиться о своем эмоциональном здоровье и не пренебрегать упражнениями, снимающими стресс и злость. Бег по утрам, йога или плавание в бассейне сохранят нервную систему в порядке и станут залогом отличного настроения.

Жизнь по правилам

Девам нельзя отказать в начитанности, однако нередко они берут за истину слова любимого писателя и педантично следуют его заветам. Порой такая тактика приводит к успехам, однако представителям Знака нельзя забывать о собственном мнении. Доверять нужно, однако проверять информацию также необходимо. Нередко Девы заблуждаются, и им нужно отделять свои приоритеты от тех, что рекомендованы. Даже если это слова именитых психологов, не всегда их нужно применять на практике.

Медлительность

Девы трудолюбивы и не отлынивают от своих обязанностей, но часто выполняют работу слишком медленно. Кропотливость не плоха, однако если она переходит во въедливость, приятных перспектив не жди. Представители этого Знака должны понимать, что порой нужна быстрота реакции, умение принимать быстрые решения и подстраиваться под обстоятельства, чтобы не терять своей выгоды.