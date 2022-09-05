Вадим Карасев

Постпред России при ЕС Чижов допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу года

Постоянный представитель России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов интервью «Известиям» допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу текущего года.

Таким образом он прокомментировал остановку газопровода «Северный поток». Дипломат отметил, что у различных стран Европы есть свои представления о выходе из сложившейся ситуации, кто-то использует альтернативные источники, у некоторых есть свой газ, а другие практически им не пользуются.

Чижов добавил, что в наибольшей мере от российского топлива зависят те государства, которые громче всего продвигают антироссийскую позицию. Отказаться от газа сразу в Евросоюзе не готовы, однако это не значит, что перспективный курс на снижение будет отменен.

«Что касается объемов наших поставок, то да, они, конечно, сократились. Тут целый ряд факторов: нет турбины для «Северного потока-1», кто-то не хочет платить в рублях. Но поскольку это сокращение объема сопровождается резким взлетом цен, то я не удивлюсь, если «Газпром» по итогам года объявит о рекордной прибыли», — резюмировал постпред.

«Газпром» полностью остановил работу «Северного потока» до устранения неисправности единственного рабочего двигателя. На газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции «Портовая» при проведении техобслуживания совместно с представителями Siemens была обнаружена утечка масла.

3 сентября стало известно, что работа газопровода возобновилась, поток газа по трубе вырос до 184 кВт/ч.