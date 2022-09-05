Чижов допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Чижов допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу года

Чижов допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу годаПостпред России при ЕС Чижов допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу года

Постоянный представитель России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов интервью «Известиям» допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу текущего года.

Таким образом он прокомментировал остановку газопровода «Северный поток». Дипломат отметил, что у различных стран Европы есть свои представления о выходе из сложившейся ситуации, кто-то использует альтернативные источники, у некоторых есть свой газ, а другие практически им не пользуются.

Чижов добавил, что в наибольшей мере от российского топлива зависят те государства, которые громче всего продвигают антироссийскую позицию. Отказаться от газа сразу в Евросоюзе не готовы, однако это не значит, что перспективный курс на снижение будет отменен.

«Что касается объемов наших поставок, то да, они, конечно, сократились. Тут целый ряд факторов: нет турбины для «Северного потока-1», кто-то не хочет платить в рублях. Но поскольку это сокращение объема сопровождается резким взлетом цен, то я не удивлюсь, если «Газпром» по итогам года объявит о рекордной прибыли», — резюмировал постпред.

«Газпром» полностью остановил работу «Северного потока» до устранения неисправности единственного рабочего двигателя. На газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции «Портовая» при проведении техобслуживания совместно с представителями Siemens была обнаружена утечка масла.

3 сентября стало известно, что работа газопровода возобновилась, поток газа по трубе вырос до 184 кВт/ч.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 5 сентября 2022 года
Лунный день сегодня 5 сентября 2022 года
Близнецам следует быть более решительными, а Козерогам бороться со своим эгоизмом: любовный гороскоп с 5 по 11 сентября 2022 года
Близнецам следует быть более решительными, а Козерогам бороться со
Чижов допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу года
Чижов допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу года
В какие даты сентября 2022 года лучше копать картошку на хранение по лунному календарю
В какие даты сентября 2022 года лучше копать картошку на хранение по
30+ минут геймплея шутера High On Life от создателя «Рика и Морти»
30+ минут геймплея шутера High On Life от создателя «Рика и Морти»
В европейской стране задумали экономить электричество с помощью поездов
В европейской стране задумали экономить электричество с помощью
Настя Ивлеева не знает, как будет возвращаться к нормальной жизни
Настя Ивлеева не знает, как будет возвращаться к нормальной жизни
Екатерина Климова в платье с голой спиной восхитила осиной талией
Екатерина Климова в платье с голой спиной восхитила осиной талией
Кристина Асмус в парике и Гарик Харламов вместе отвели дочь в школу
Кристина Асмус в парике и Гарик Харламов вместе отвели дочь в школу
Вера Брежнева показала красавицу дочку
Вера Брежнева показала красавицу дочку
Лиза Арзамасова с Авербухом устроили второй медовый месяц в Армении
Лиза Арзамасова с Авербухом устроили второй медовый месяц в Армении
Песков ответил на вопрос о посланиях премьера Венгрии Путину
Песков ответил на вопрос о посланиях премьера Венгрии Путину

Топ на сегодня

Во Франции заявили о росте нефтегазовых доходов России благодаря санкциям Запада
Во Франции заявили о росте нефтегазовых доходов России благодаря
Заксобрание Калифорнии одобрило проект регулирования криптовалют
Заксобрание Калифорнии одобрило проект регулирования криптовалют
Названы страны с наиболее высокой вероятностью отказа от евро
Названы страны с наиболее высокой вероятностью отказа от евро
В Венеции прошел бал Giorgio Armani & Vanity Fair. Среди гостей — Ирина Шейк, Джулианна Мур, Изабель Юппер
В Венеции прошел бал Giorgio Armani & Vanity Fair. Среди гостей —
OpenSea отказался от поддержки потенциальных форков Ethereum
OpenSea отказался от поддержки потенциальных форков Ethereum

Еще по теме

Постпред РФ : ЕС не достиг цели по снижению зависимости от газа из России
Постпред России при ЕС: работы по прокладке "Северного потока-2" идут по графику
Чижов отметил снижение энтузиазма россиян в отмене виз с Евросоюзом
«Северный поток — 2» можно пустить в обход Дании, — постпред России в ЕС