ЧП: Российское посольство атаковал смертник
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ЧП: Российское посольство атаковал смертник

ЧП: Российское посольство атаковал смертник
Террорист подорвал себя, убив множество человек. В Кабуле произошел взрыв у посольства РФ. В результате погибли двое россиян, сотрудников дипмиссии. Среди афганских граждан тоже есть пострадавшие. При взрыве погиб второй секретарь Михаил Шах, а также охранник, который умер в госпитале. Пресс-служба МИД РФ подтвердила смерть граждан. «5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в момент, когда у посольства собрались студенты, а также афганцы с российскими визами. Бомбу привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным, не менее 20 человек погибли, еще 11 получили ранения разной степени тяжести. Подробности произошедшего уточняются. Посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование. «Москва рассчитывает, что организаторы теракта у посольства РФ в Кабуле понесут наказание в ближайшее время. После теракта незамедлительно был принят комплекс мер по усилению охраны периметра посольства», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.  
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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