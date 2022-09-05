Что нужно знать о праздниках, которые будут на неделе с 5 по 11 сентября: главные грехи, запреты и дела

Чтобы не согрешить на неделе с 5 по 11 сентября 2022 года, необходимо знать, какие праздники будут в эти дни, а также какие есть главные грехи, запреты, что можно делать. Благодаря этому каждый православный верующий сможет скорректировать или построить свои планы.

Праздники с 5 по 11 сентября, их запреты, традиции, грехи и дела

5 сентября — Луп Брусничник





Православные верующие в этот день чтут память святого Луппа Солунского. В народе принято называть его Брусничником. Все это связано с тем, что в праздничный день по традиции все отправляются в лес или на болото, чтобы собрать ягоды.

В праздник необходимо печь пироги с брусникой, варить компоты и делать варенье. Кроме того, раньше люди старались в данный день убрать лен.

6 сентября – Евтихий Тихий





Православные верующие будут чтить память святого Евтихия. Особое внимание люди раньше уделяли погодным условиям. Самым важным условием было отсутствие ветра и тихие дни, ведь только так удастся сохранить семена льна. Как раз на этой неделе происходит дозревание. Людям важно успеть их своевременно собрать.

Если в данный день будет дождь, то осень будет сухой, а богатый урожай ждать можно только в следующем году.

7 сентября – Тит Листопадник





Верующие люди будут чтить память святого Тита. С этого дня начинается сильный листопад, а люди могут смело идти в лес, чтобы собирать грибы. Время является благоприятным для того, чтобы мастера могли наплести корзинок и кузовок.

В праздничный день принято ставить на стол жареные грибы со сметаной. Кроме того, хозяйки пекли пироги с грибами, а также варили грибной суп и, конечно же, занимались заготовкой грибов на зиму. По тому, какой был урожай, могли судить о том, как пройдет зима. Если в лесу было много грибов, тогда стоит ждать долгую и холодную зиму.

8 сентября – Наталья Овсяница





В данный день чтут память великомучеников Натальи и Адриана. По традиции 8 сентября нужно заниматься уборкой овса. Раньше люди приносили первый сноп и ставили его в красный угол. На праздничном столе должны быть блины и овсяный кисель. Раньше предки в этот день ходили собирать калину и рябину.

9 сентября – Два Пимена





Православные верующие в данный день чтут память Преподобного Пимена Палестинского. Принято в это время заниматься сбором ягод. В основном особое внимание уделялось сбору калины и рябины. На рябине делали квас, варили ее в меду и добавляли в качестве начинки в пироги.

Девицы делали из рябины бусы и нанизывали их на красную нить. Они считались мощным оберегом от порчи, сглаза и бесплодия. Во время свадьбы невесты надевали рябиновые бусы, считалось, что это принесет молодым счастье и удачу.

10 сентября – Анна и Савва Скирдники





По давно сложившейся традиции верующие чтут память святой Анны Пророчицы и святого Саввы Крыпецкого. К этому дню уже заканчивалась уборка льна, а снопы складывали в скирды. После завершения работ было принято проводить ярмарки в честь собранного урожая.

В этот день можно попросить святых помочь избавиться от пьянства.

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи





Этот праздник является одним из главных и важных в церковном календаре. В данный день верующие устраивают строгий однодневный пост. Под запретом находятся все круглые и красные продукты, а также продукты животного происхождения и те, которые могут напоминать голову.

Кроме запрета на употребление круглых продуктов, нельзя также проводить увеселительные мероприятия, петь, танцевать, а также копать картошку. Запрещается в праздничный день срезать мак и рвать яблоки. Нельзя брать в руки то, что может напоминать меч. Именно поэтому люди стараются за день до праздника порезать все, что им будет нужно.