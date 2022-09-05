Что сказала Вера Глаголева подруге перед смертью ?

Пять лет прошло со дня смерти актрисы Веры Глаголевой. Друзья и коллеги до сих пор скорбят об актрисе, и все как один говорят о том, что она была стойкой, немного скрытной и бесконечно доброй. Звезда российского кинематографа умерла от рака желудка. Долгое время Вера Витальевна не рассказывала о своем страшном заболевании. Она умудрялась и лечиться, и снимать кино, и работать в кадре. Никто из друзей не догадывался о том, что Глаголева серьезно больна. И только когда заболевание начало прогрессировать, актриса уехала в Германию на лечение, где потом и скончалась. Директор Гильдии актеров кино России и подруга Веры Витальевны Валерия Гущина до сих пор с тоской вспоминает их последний разговор.«У Веры все в жизни было непросто. Все было как натянутая струна. И даже ее последний звонок. Вера позвонила за несколько дней до ухода. Она тихо-тихо мне сказала: «Ну вот... ну вот...» Не сказала: «Я ухожу» — а только свое «ну вот». Тональность была не трагическая, слышалась только слабость ей несвойственная. Тональность была настолько прощальной, что я, повесив трубку, долго плакала», — рассказала артистка в интервью журнала «Караван историй». Напомним, Глаголева два раза была замужем. От первого союза с Родионом Нахапетовым родила двух дочерей. Но брак дал трещину после отъезда супруга по рабочим делам в Америку. Там Родион Рафаилович и остался на ПМЖ. Дочери часто летали к нему в гости. Во втором браке с бизнесменом Кириллом Шубским Вера Витальевна родила дочь Анастасию. Сейчас она известна как супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина.