Что сказала Вера Глаголева подруге перед смертью ?
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Что сказала Вера Глаголева подруге перед смертью ?

Что сказала Вера Глаголева подруге перед смертью ?
Пять лет прошло со дня смерти актрисы Веры Глаголевой. Друзья и коллеги до сих пор скорбят об актрисе, и все как один говорят о том, что она была стойкой, немного скрытной и бесконечно доброй. Звезда российского кинематографа умерла от рака желудка. Долгое время Вера Витальевна не рассказывала о своем страшном заболевании. Она умудрялась и лечиться, и снимать кино, и работать в кадре. Никто из друзей не догадывался о том, что Глаголева серьезно больна. И только когда заболевание начало прогрессировать, актриса уехала в Германию на лечение, где потом и скончалась. Директор Гильдии актеров кино России и подруга Веры Витальевны Валерия Гущина до сих пор с тоской вспоминает их последний разговор.
«У Веры все в жизни было непросто. Все было как натянутая струна. И даже ее последний звонок. Вера позвонила за несколько дней до ухода. Она тихо-тихо мне сказала: «Ну вот... ну вот...» Не сказала: «Я ухожу» — а только свое «ну вот». Тональность была не трагическая, слышалась только слабость ей несвойственная. Тональность была настолько прощальной, что я, повесив трубку, долго плакала», — рассказала артистка в интервью журнала «Караван историй». Напомним, Глаголева два раза была замужем. От первого союза с Родионом Нахапетовым родила двух дочерей. Но брак дал трещину после отъезда супруга по рабочим делам в Америку. Там Родион Рафаилович и остался на ПМЖ. Дочери часто летали к нему в гости. Во втором браке с бизнесменом Кириллом Шубским Вера Витальевна родила дочь Анастасию. Сейчас она известна как супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина.
# Шоу-бизнес Глаголева Вера
По материалам: z-aya

Последние новости

В Госдуме прокомментировали выход России из соглашения по Курилам
В Госдуме прокомментировали выход России из соглашения по Курилам
Россия нашла способ избежать риска санкций на страхование нефти
Россия нашла способ избежать риска санкций на страхование нефти
Алла Пугачева испугалась за жизнь дочери
Алла Пугачева испугалась за жизнь дочери
Продюсер Юрия Шатунова взялся за его детей
Продюсер Юрия Шатунова взялся за его детей
Влад Топалов жутко постарел после совместных родов с женой, заявила Миро
Влад Топалов жутко постарел после совместных родов с женой, заявила
Что сказала Вера Глаголева подруге перед смертью ?
Что сказала Вера Глаголева подруге перед смертью ?
Валерия с удовольствием после гастролей прогулялась с внучкой
Валерия с удовольствием после гастролей прогулялась с внучкой
Instagram удалил аккаунт одного из самых популярных в мире порносайтов
Instagram удалил аккаунт одного из самых популярных в мире порносайтов
В Турции оценили работу «зернового коридора» из портов Украины
В Турции оценили работу «зернового коридора» из портов Украины
Группа «Тату» после 8-летнего затишья дала совместный концерт в Минске
Группа «Тату» после 8-летнего затишья дала совместный концерт в Минске
Подборка забавных и немного нелепых животных (17 фото)
Подборка забавных и немного нелепых животных (17 фото)
Хуснуллин: Жителей ДНР обеспечат жильем до конца года
Хуснуллин: Жителей ДНР обеспечат жильем до конца года

Топ на сегодня

"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась, что Шепелев называл Жанну "жирным бурундуком"
"Ей нравился другой мужчина": сестра Фриске пожаловалась,
Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного требования
Подружка невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одного
При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек
При крушении самолета в Тихом океане погиб один человек
Близнецам следует быть более решительными, а Козерогам бороться со своим эгоизмом: любовный гороскоп с 5 по 11 сентября 2022 года
Близнецам следует быть более решительными, а Козерогам бороться со
В Болгарии признались в большой глупости в отношении России
В Болгарии признались в большой глупости в отношении России

Еще по теме

Стали известны новые подробности болезни Веры Глаголевой
Состояние Веры Глаголевой ухудшилось после смерти брата от онкологии
На «Кинотавре» посмертно наградили Веру Глаголеву
Что оставила после себя известная актриса Вера Глаголева