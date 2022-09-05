Даня Милохин удивился существованию одного из российских регионов
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Даня Милохин удивился существованию одного из российских регионов

Даня Милохин удивился существованию одного из российских регионовТиктокер Милохин в шоу «Новые танцы» на ТНТ удивился, что Сахалин входит в состав России

Популярный российский TikTok-блогер Даня Милохин удивился существованию Сахалина и тому, что остров входит в состав России. В эфире шоу «Новые танцы» на канале ТНТ он задался вопросом, летают ли на этот остров самолеты. Выпуск передачи доступен на платформе Premier.

Один из участников шоу, танцор Эрбол Бердикулов, сообщил, что приехал на программу из Южно-Сахалинска. Милохин, выступающий в программе в качестве приглашенного члена жюри, недоуменно переспросил, с какого именно острова прибыл Бердикулов.

Другой судья шоу, хореограф Мигель, подсказал блогеру, что Сахалин находится на Дальнем Востоке и входит в состав России. «Остров? Отдельный? Россия?» — с удивлением на лице повторил Милохин. Он также спросил у участника программы, большой ли это остров и летают ли в этот регион самолеты.

Ранее Милохин в интервью журналистке Ксении Собчак ответил на обвинения в том, что соцсеть TikTok оказывает оглупляющий эффект и способствует деградации молодежи. В разговоре с ней блогер заявил, что лично для себя не видит необходимости в учебе.

Остров Сахалин располагается у восточного побережья Азии. Территория вместе с прилегающими островами Монерон и Тюлений, а также Курильскими островами образует Сахалинскую область. Это единственный в России регион, полностью расположенный на островах.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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